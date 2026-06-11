Ученые расшифровали 4000-летние 'послания мертвых' в гробницах Грузии: что они означают

Эти находки позволяют по-новому понять, как жители Кавказа четыре тысячи лет назад сочетали искусство, ритуалы и, возможно, первые формы учета совместного труда.

Археологи заново проанализировали загадочные резьбы, найденные в древних курганах на территории Грузии, и пришли к выводу, что часть символов могла быть не только ритуальными изображениями, но и своеобразными записями о строительстве погребальных сооружений, пишет Indian Defence Review.

Результаты исследования проливают свет на жизнь общин эпохи средней бронзы, которые проживали на Южном Кавказе около 4000 лет назад.

Речь идет о курганах в районе Зуртакети, которые археологи исследовали еще в середине XX века. Во время раскопок там нашли сотни каменных плит с гравировкой, встроенных в погребальные камеры и проходы.

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Новый анализ сохранившихся фотографий и чертежей показал, что эти изображения являются частью масштабной традиции мегалитического искусства, которая существовала на Южном Кавказе более 1500 лет.

Что изображали древние мастера

На плитах обнаружили разнообразные символы и рисунки:

зигзаги, треугольники и спирали;

сетчатые геометрические узоры;

фигуры оленей и других животных;

схематические изображения жилищ или хижин.

Ученые предполагают, что такие мотивы имели ритуальное или символическое значение и были связаны с верованиями людей бронзового века.

Таинственные отметки могут быть древними "записями"

Особое внимание исследователей привлекли группы насечек, напоминающие счетные отметки.

Археолог Леван Лосаберидзе считает, что они могли использоваться для учета вклада отдельных семей или групп людей в строительство курганов. Если эта гипотеза подтвердится, находки могут стать одним из древнейших свидетельств организации коллективного труда в регионе.

Гравюры связывают с культурой Триалети, которая существовала примерно между 2000 и 1700 годами до нашей эры. Она известна своими сложными погребальными сооружениями и высоким уровнем обработки бронзы и драгоценных металлов.

Исследователи также обнаружили схожие мотивы на территории современных Армении и Азербайджана, что свидетельствует о широком распространении общих культурных традиций на Южном Кавказе.

Ученые подчеркивают, что выводы пока остаются предварительными. Значительная часть оригинальных материалов раскопок была утрачена, поэтому исследование основывалось преимущественно на архивных фотографиях и зарисовках.

Другие новости науки

Как сообщал УНИАН, в Луцке недавно обнаружили остатки фундамента одной из башен Окольного замка – башни Свинюского, засыпанной около 300 лет назад. Сейчас на этом месте продолжаются археологические работы.

За более чем три недели исследователям удалось обнаружить местонахождение самой башни и подземный этаж, который совпадает с подземным этажом существующей башни князей Чорторийских, расположенной по соседству.

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