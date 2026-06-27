Эксперт по путешествиям назвал три популярных направления, предлагающих более низкие цены, чем обычно

Во всех трех европейских популярных направлениях в течение лета наблюдалось значительное снижение цен на семидневные пакетные туры.

Эксперт по отдыху назвал три европейских направления, которые этим летом предлагают лучшие цены, помогая путешественникам максимально выгодно потратить деньги. Об этом пишет The Mirror.

Несмотря на обычный всплеск спроса на путешествия во время летних каникул, цены на три европейских направления фактически снизились. И это может быть идеальный момент для бронирования, как сказал эксперт по путешествиям и руководитель отдела авиации в loveholidays, Гэвин Брюэр.

"Нет общей тенденции роста цен на отдых по всем направлениям, и по-прежнему можно найти выгодные предложения", - пояснил он.

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Хотя эксперт отметил, что наибольшее снижение цен наблюдалось в Соединенных Штатах, где стоимость семидневных туров летом снизилась в среднем на 117 фунтов стерлингов (10500 гривень) на человека с момента начала конфликта на Ближнем Востоке, Болгария, Черногория и Турция последовали аналогичному примеру.

Гэвин сообщил, что во всех трех европейских популярных направлениях в течение лета наблюдалось значительное снижение цен на семидневные пакетные туры.

Отдых в Болгарии

Болгария, славящаяся потрясающими золотыми пляжами вдоль Черного моря и захватывающими дух горными пейзажами, снизила цены в среднем на 60 фунтов стерлингов (3560 гривень) на человека. Страна предлагает множество великолепных пляжей, идеально подходящих для принятия солнечных ванн, и широко считается отличным бюджетным направлением: местное пиво обойдется вам в 2 фунта стерлингов (120 гривень).

Интересно, что среди самых популярных мест для посещения - столица София, где находится культовый собор Александра Невского с золотым куполом и оживленная пешеходная улица Витоша. Также эксперт советует посетить древний город Пловдив, история которого насчитывает более 8000 лет - бывшая "европейская культурная столица", богатая наследием и идеально подходящая для пеших прогулок.

Отдых в Черногории

Эксперт по путешествиям также обнаружил, что в Черногории, прославившейся как "балканская жемчужина", где впечатляющие горные пейзажи встречаются с побережьем, цены упали примерно на 53 фунта стерлингов (3145 гривень) на человека. Эту европейскую страну часто сравнивают с Хорватией, но без толп туристов, благодаря ее нетронутым национальным паркам и спокойным прибрежным городам, расположенным вдоль Адриатического моря.

Отмечается, что среди достопримечательностей - знаменитый Которский залив, часто описываемый как "самый южный фьорд Европы", окруженный высокими скалами, ярко-лазурными водами и прекрасно сохранившимися средневековыми городами, такими как Котор и Герцег-Нови, который по праву носит статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По его словам, еще одно место, которое обязательно стоит посетить, - национальный парк Дурмитор, где ледниковый ландшафт открывает взору величественные вершины, обширные сосновые леса и потрясающе чистые ледниковые озера.

Отдых в Турции

Турция, известная своей захватывающей архитектурой, богатой культурой и оживленными базарами, также может похвастаться снижением цен примерно на 35 фунтов стерлингов (2077 гивень) на человека. Расположенная на границе между Европой и Азией, она может похвастаться процветающей кулинарной сценой и удивительно разнообразными пейзажами, полными характера, а также впечатляющей архитектурой, отдающей дань уважения ее культовому наследию.

Важно, что Стамбул входит в число самых востребованных направлений в Турции, с его древним кварталом Султанахмет, изобилующим всемирно известными достопримечательностями, включая собор Святой Софии, Голубую мечеть и дворец Топкапы. Еще есть волшебные пейзажи Каппадокии, прославившиеся своими необычайными скальными образованиями и небом, заполняющимся яркими воздушными шарами под теплым оранжевым светом восхода солнца.

Наряду со своими бюджетными предложениями по Европе, Гэвин добавил:

"Этим летом все еще есть множество доступных вариантов отдыха. Если цена является вашим главным приоритетом, отличный способ найти лучшее предложение - это искать на нашей платформе туры, исходя только из вашего бюджета".

Новости туризма

В Украине установилась солнечная и жаркая погода, и для многих граждан начался сезон летних отпусков. В то же время из-за ситуации с безопасностью выбор мест для отдыха остается ограниченным - Одесса и Одесская область остаются фактически единственным направлением в Украине, где можно провести отпуск у моря. Однако высокий спрос на отдых в регионе отразился и на стоимости проживания.

В одном из пабликовопубликовали подборку актуальных цен на номера в одесских отелях, которые вызвали оживленное обсуждение среди пользователей соцсетей.

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