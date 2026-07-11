Испания лишила подводника доступа к секретной информации НАТО из-за брака с россиянкой

Суд поддержал решение спецслужбы CNI, которая признала военнослужащего потенциальной угрозой безопасности из-за его связей с Россией.

Национальный суд Испании подтвердил законность лишения сержанта Военно-морских сил доступа к секретной информации после того, как спецслужбы установили его связи с Россией и выявили пророссийские взгляды. Об этом сообщает El País.

Военнослужащий служил специалистом по радиоэлектронной борьбе на дизель-электрической подводной лодке S-70 Galerna и имел доступ к информации с грифом NATO Secret.

В ходе проверки испанская разведка CNI установила, что сержант не сообщил о браке с гражданкой России, заключенном в Турции 27 декабря 2023 года. В Испании этот брак официально зарегистрировали только в апреле 2025 года.

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Кроме того, следствие установило, что военнослужащий также не сообщил о наличии российского гражданства, которое получил после оккупации Крыма в 2014 году. Известно, что он родился в Украине, впоследствии стал гражданином Испании, но от российского паспорта избавился лишь после начала судебного разбирательства.

Соцсети и пророссийские заявления вызвали подозрение

Во время плановой проверки сотрудники CNI также обратили внимание на активность военного в Facebook, X, Pinterest, VK и LinkedIn.

В своих профилях он открыто указывал, что проходит службу в испанских Вооруженных силах, что, по мнению спецслужбы, делало его потенциальной целью для российской разведки.

Во время собеседования сержант объяснил, что пользовался социальными сетями для знакомств с женщинами славянского происхождения, проживающими в России и Украине, из-за "общности ценностей".

Еще большее беспокойство вызвал его ответ на вопрос о возможном конфликте между Испанией и Россией. Согласно материалам суда, военный заявил, что в случае войны попросил бы не отправлять его на боевые задания.

Суд пришел к выводу, что такие высказывания в совокупности с другими обстоятельствами "вызывают сомнения в его преданности Испании" и свидетельствуют о пророссийских симпатиях.

Национальный суд подчеркнул, что для отзыва доступа к секретной информации не обязательно доказывать факт совершения правонарушения. В решении указано, что достаточно обоснованного заключения о наличии недопустимого риска для защиты секретных сведений.

В то же время адвокат сержанта назвал решение нелогичным и заявил, что будет обжаловать его в Верховном суде Испании. Защита утверждает, что военнослужащий сообщил непосредственному командиру о вступлении в брак, а его слова о возможной войне с Россией были лишь личными моральными размышлениями, а не отказом выполнять воинский долг.

Российская стратегия вербовки – последние новости

Напомним, что Россия активно вербует граждан Украины, с которой находится в состоянии войны. По данным Financial Times, каждый пятый завербованный россиянами украинец – это подросток. Отмечалось, что спецслужбы РФ вербуют их через Telegram, TikTok, Discord, Facebook и онлайн-игры.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что ключевой проблемой для украинцев, которых вербует РФ, является бедность. И они выполняют задания Москвы не на идеологической основе.

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