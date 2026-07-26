В Новой Зеландии туристы бронируют отели на 2028 год: причина займет менее трех минут

Последнее полное солнечное затмение, которое было видно из Данидина, произошло в 1163 году.

Отели в городе Данидин (Новая Зеландия) забронированы на два года вперед, ведь город готовится к первому полному солнечному затмению, которое будет видно в этом регионе впервые за последние более 850 лет. Об этом сообщает Digi24.

В 16:17 22 июля 2028 года Луна пройдет перед Солнцем, бросив полосу тени шириной примерно 100 км на часть юга Новой Зеландии. Все районы, расположенные в этой полосе, от популярного туристического направления Квинстаун на западе до города Данидин на востоке, на 2 минуты и 51 секунду погрузятся в полную темноту посреди белого дня.

"Хотя до события осталось еще два года, отели уже получают запросы на бронирование. Среди них - и Dunedin Leisure Lodge, который к четвергу уже исчерпал все свободные места на "пакет, посвященный затмению", включающий также пару специальных очков для наблюдения за этим явлением", - отмечают журналисты.

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В частности, астроном и директор музея Tūhura Otago Иан Гриффин сказал:

"Последнее полное солнечное затмение, которое было видно из Данидина, произошло в 1163 году, еще до того, как люди прибыли в Новую Зеландию. Таким образом, мы станем первыми людьми, которые увидят полное солнечное затмение в этой части мира, что чрезвычайно волнительно".

Кроме того, это будет первое полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать из любой точки Новой Зеландии после затмения 1965 года.

"Эти три минуты темноты, если небо будет ясным, станут абсолютно незабываемыми для каждого, кто их переживет", - сказал Гриффин.

Власти оценивают, что в Данидин, город с населением около 130 тысяч жителей, приедет около 35 тысяч посетителей. Гриффин готовится к этому событию еще с 2013 года.

"Я купил этот дом именно потому, что оттуда можно будет наблюдать солнечное затмение", - рассказал он.

Кроме того, город планирует организовать фестиваль, который начнётся одновременно с Матарики (маориское название звёздного скопления) и завершится полным затмением.

"Это действительно уникальное явление в мире. У нас есть этот культурный праздник, посвященный ночному небу, а примерно через десять дней мы станем свидетелями впечатляющего затмения", - добавил Гриффин.

В то же время мэр Данидина Софи Баркер отметила, что во всем сообществе уже царит воодушевление в связи с затмением.

"Это необыкновенное событие приближается большими шагами и уже прорисовывается на горизонте", - отметила она.

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