Названы три уютных места в Греции, где любят отдыхать местные жители

В Греции можно отыскать немало прекрасных мест, еще неиспорченных массовым туризмом.

Пока такие популярные туристические места в Греции, как острова Санторини или Миконос, утопают в толпах туристов, местные жители тщательно оберегают локации, где еще можно насладиться спокойным отдыхом.

Авторы крупнейшего издательства о путешествиях Lonely Planet, проживающие в разных частях Греции, поделись лучшими местами в стране, где любят отдыхать местные жители.

Серифос

Родившаяся в Австралии в семье греков тревел-журналистка Хелен Иатроу, в 1996 года переехала в греческую столицу Афины. Сейчас ее любимым форматом отдыха в стране является путешествие между островами на парусной лодке.

"Один остров, перед которым я не могу устоять, – это Серифос, на западных Кикладах. До него всего 2 часа на скоростном пароме из Пирея. И хотя в последние годы на его суровых, карамельно-желтых склонах выросли виллы, Серифос все еще кажется совершенно другим миром по сравнению со своими соседями Миконосом и Санторини", – отмечает Хелен.

В первую очерель она обращает внимание на более чем 70 пляжей на этом спокойном острове, где сильный летний сухой северный ветер смягчает жару. Здесь нет шезлонгов для аренды, но вместо этого можно отдохнуть в тени тамарискового дерева.

"Глубокие галечные воды Ганемы и дикие пляжи Карави заряжают меня энергией до глубины души, а уединенная бухта Псили-Аммос манит золотым песком, бирюзовым морем и рыбной таверной "Манолис", – добавляет жительница Греции.

Останавливаться на Серифосе она предпочитает в портовом городе Ливади в одном из местных семейных бутик-отелей, неподалеку от которых также находятся атмосферные рестораны и кафе.

Ретимно

Уроженец Афин Вангелис Коронакис, который любит проводит летний отпуск на Крите, обращает внимание на регион Ретимно на юге крупнейшего герческого острова, омываемый кристально чистым Ливийским морем. Это место относительно мало затронуто массовым туризмом, в отличие от ультратуристического северного побережья.

По его словам, в регионе расположено более 15 первоклассных пляжей, простирающихся от Франгокастелло на западе до Агия Галина на востоке.

При этом он отмечает, что для знакомства со всей красотой региона необходим арендованный автомобиль, тогда как останавливаться на ночь лучше всего в живописном небольшом городке Спили на склоне горы, известном своими фонтанами, откуда можно добраться к большинству достопримечательностей в течение 20-30 минут.

Куфонисия

Опытная путешественница Алексис Авербук, проживающая на греческом острове Гидра, обожает путешествовать по Кикладам на открытых паромах, где можно расслабиться на палубе, наслаждаясь видом и вдыхая свежий морской воздух.

"Когда я в последний раз заходила на Куфонисию, с палубы парома вода была кристально чистой, с едва заметным оттенком бирюзы, создавая впечатление, будто рыбацкие каики парят в воздухе над белым песком. Атмосфера на Куфонисии непринужденная: расслабленные люди в саронгах возвращаются с пляжа или, облачившись в легкие летние льняные наряды, болтают за вечерними напитками", – описывает она Куфонисию.

В первую очередь она рекомендует прогуляться по главной деревне этого уютного острова, с ее лабиринтом крошечных улочек, усеянных небольшими отелями и семейными ресторанами.

Также можно обойти весь остров по извилистым тропам вдоль изрезанного побережья, где сверкающая кристально чистая вода плещется в образованных скалами природных бассейнах.

