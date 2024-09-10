Также власти ограничат количество круизных лайнеров, которым можно будет подплывать к островам.

Власти Греции, ранее заявляющие о планах ограничить количество круизных лайнеров до своих самых популярных островов Санторини и Миконос, также решили ввести сбор в размере 20 евро для их пассажиров в пик летнего сезона, чтобы предотвратить чрезмерный туризм.

Как пишет Reuters, экономика Греции в значительной степени зависит от туризма, но некоторые из ее самых популярных направлений, включая идиллический остров Санторини с его причудливыми деревнями и нетронутыми пляжами, рискуют быть разрушенными массовым туризмом.

Такая ситуация привела к массовым протестам на Санторини, и в итоге власти страны решили взяться за урегулирование вопроса.

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При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что чрезмерный туризм является проблемой только в нескольких направлениях.

"У Греции нет структурной проблемы чрезмерного туризма... В некоторых из ее направлений есть существенная проблема в определенные недели или месяцы года, с которой нам нужно справиться. Круизное судоходство обременило Санторини и Миконос, и именно поэтому мы должны вмешаться", – пояснил он.

При этом Мицотакис отметил, что часть доходов от налога на круизное судоходство будет возвращена местным сообществам для инвестирования в инфраструктуру.

Также правительство планирует регулировать количество круизных судов, которые одновременно прибывают в определенные пункты назначения, а также ввести новые правила по защите окружающей среды и борьбе с нехваткой воды на островах.

Греция также хочет увеличить налог на краткосрочную аренду и запретить новые лицензии на такую ​​аренду в центре Афин, чтобы увеличить жилищный фонд для постоянных жителей, отметил премьер страны.

Как сообщал УНИАН, ранее о планах поднять налог для круизных туристов заявили власти испанской Барселоны.

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