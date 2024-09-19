Даже продукты из обычного греческого супермаркета могут оставить у вас приятные воспоминания на всю жизнь.

Греция - одно из самых популярных туристических направлений, сочетающее в себе пляжный отдых, осмотр исторических памятников, а также знакомство с самобытной культурой. Дополнительным бонусом ко всему является великолепная греческая кухня, причем не только в дорогих ресторанах.

Туристический портал Lonely Planet рекомендует отдыхающим в Греции попробовать местные деликатесы, которые помогут вам лучше понять греческую кулинарную культуру. Возможно, именно они станут для вас тем приятным воспоминанием об отдыхе в Греции, которое будет соблазнять вернуться в эту страну в следующем году.

Итак, вот 10 греческих вкусностей, которые стоит попробовать:

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Греческий йогурт. Лучшим греческим йогуртом считается тот, который производится под брендом Fage. Он густой, вкусный и полезный. Сыр Кассери . Вы, скорее всего, слышали о сыре фета, но вряд ли о кассери. Этот нежный сыр изготавливается из смеси овечьего и козьего молока. Он хорошо подходит и как кулинарный, и как столовый сыр, часто подается кусочками. Кассери также можно жарить, чтобы приготовить саганаки, вкусную греческую закуску, которую лучше всего смаковать с выжатым лимоном и/или каплей меда. Маринованный осьминог . Греческий способ маринования осьминога включает красный винный уксус и ароматные травы, такие как тимьян и орегано. Обязательно купите это блюдо, если увидите в греческом гастрономе. Греческие соусы tzatziki и skordalia . Дзадзики, классический соус из йогурта, чеснока, укропа и огурцов, является невероятно универсальным и хорошо сочетается с питой, овощами или мясом. Но не забывайте о скордалии, соус из чеснока, картофеля и лимона, который менее известен во всем мире, но имеет непревзойденный вкус. Скордалия тоже подходит к пите или мясу, особенно к курице. Местный мед . Мед в Греции уважали с давних времен. Одним из самых интересных разновидностей является тимьяновый мед, который имеет "определенно греческий" вкус. Чипсы орегано . Прежде чем покинуть Грецию, не забудьте попробовать картофельные чипсы со вкусом орегано, классическую закуску, идеальную после дня, проведенного на пляже. Долмадес . Основной продукт греческой кухни, долмадес - это листья винограда, фаршированные рисом и иногда мясом. Для вегетарианцев и веганов есть версии только с рисом. Лучше всего покупать свежий долмадес в гастрономе, хотя консервированные версии доступны за пределами Греции. Шоколад . Конечно, Греция не славится производством шоколада, но бренд Ion дает прикурить некоторым своим более северным европейским соседям. Особенно рекомендуется обратить внимание на молочный шоколад с хрустящим целым лесным орехом. Мастика . Вообще мастика - это смола, изготовленная из мастиковых деревьев. Она имеет сосновый, древесный вкус и является одним из ингредиентов алкогольного напитка, который также называется мастика. Этот напиток можно пробовать в чистом виде, или в составе коктейля. Скорее всего, он не будет похож на любой другой алкоголь, который вы когда-либо пробовали до сих пор. Выпечка фило . Кроме демократии, театра и Олимпиады, Греция подарила миру свою знаменитую выпечку фило. Среди пикантных разновидностей - тиропита (сырный пирог), спанакопита (шпинатно-сырный пирог) и колокитопита (пирог с цуккини). Среди сладких вариантов - бугаца - пирог с начинкой из заварного крема, присыпанный сахарной пудрой и корицей.

Другие туристические советы

Как писал УНИАН, пассажиры самолётов часто жалуются, что еда на борту безвкусная, и в определённой степени они правы - чаще всего бортовое меню содержит самые простые продукты. Однако частый путешественник и фуд-блогер из Нью-Йорка утверждает, что туристы всё же могут обеспечить себя вкусным питанием в облаках с помощью простого лайфхака.

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