Греческие вкусности могут прийтись вам по душе / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

Греция - одно из самых популярных туристических направлений, сочетающее в себе пляжный отдых, осмотр исторических памятников, а также знакомство с самобытной культурой. Дополнительным бонусом ко всему является великолепная греческая кухня, причем не только в дорогих ресторанах.

Туристический портал Lonely Planet рекомендует отдыхающим в Греции попробовать местные деликатесы, которые помогут вам лучше понять греческую кулинарную культуру. Возможно, именно они станут для вас тем приятным воспоминанием об отдыхе в Греции, которое будет соблазнять вернуться в эту страну в следующем году.

Итак, вот 10 греческих вкусностей, которые стоит попробовать:

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  1. Греческий йогурт. Лучшим греческим йогуртом считается тот, который производится под брендом Fage. Он густой, вкусный и полезный.
  2. Сыр Кассери. Вы, скорее всего, слышали о сыре фета, но вряд ли о кассери. Этот нежный сыр изготавливается из смеси овечьего и козьего молока. Он хорошо подходит и как кулинарный, и как столовый сыр, часто подается кусочками. Кассери также можно жарить, чтобы приготовить саганаки, вкусную греческую закуску, которую лучше всего смаковать с выжатым лимоном и/или каплей меда.
  3. Маринованный осьминог. Греческий способ маринования осьминога включает красный винный уксус и ароматные травы, такие как тимьян и орегано. Обязательно купите это блюдо, если увидите в греческом гастрономе.
  4. Греческие соусы tzatziki и skordalia. Дзадзики, классический соус из йогурта, чеснока, укропа и огурцов, является невероятно универсальным и хорошо сочетается с питой, овощами или мясом. Но не забывайте о скордалии, соус из чеснока, картофеля и лимона, который менее известен во всем мире, но имеет непревзойденный вкус. Скордалия тоже подходит к пите или мясу, особенно к курице.
  5. Местный мед. Мед в Греции уважали с давних времен. Одним из самых интересных разновидностей является тимьяновый мед, который имеет "определенно греческий" вкус.
  6. Чипсы орегано. Прежде чем покинуть Грецию, не забудьте попробовать картофельные чипсы со вкусом орегано, классическую закуску, идеальную после дня, проведенного на пляже.
  7. Долмадес. Основной продукт греческой кухни, долмадес - это листья винограда, фаршированные рисом и иногда мясом. Для вегетарианцев и веганов есть версии только с рисом. Лучше всего покупать свежий долмадес в гастрономе, хотя консервированные версии доступны за пределами Греции.
  8. Шоколад. Конечно, Греция не славится производством шоколада, но бренд Ion дает прикурить некоторым своим более северным европейским соседям. Особенно рекомендуется обратить внимание на молочный шоколад с хрустящим целым лесным орехом.
  9. Мастика. Вообще мастика - это смола, изготовленная из мастиковых деревьев. Она имеет сосновый, древесный вкус и является одним из ингредиентов алкогольного напитка, который также называется мастика. Этот напиток можно пробовать в чистом виде, или в составе коктейля. Скорее всего, он не будет похож на любой другой алкоголь, который вы когда-либо пробовали до сих пор.
  10. Выпечка фило. Кроме демократии, театра и Олимпиады, Греция подарила миру свою знаменитую выпечку фило. Среди пикантных разновидностей - тиропита (сырный пирог), спанакопита (шпинатно-сырный пирог) и колокитопита (пирог с цуккини). Среди сладких вариантов - бугаца - пирог с начинкой из заварного крема, присыпанный сахарной пудрой и корицей.

Другие туристические советы

Как писал УНИАН, пассажиры самолётов часто жалуются, что еда на борту безвкусная, и в определённой степени они правы - чаще всего бортовое меню содержит самые простые продукты. Однако частый путешественник и фуд-блогер из Нью-Йорка утверждает, что туристы всё же могут обеспечить себя вкусным питанием в облаках с помощью простого лайфхака.

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