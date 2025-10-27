Большинство туристов считают Грецию чисто летним направлением, ведь в первую очередь она ассоциируется у них с залитыми солнцем пляжами. Впрочем, отдых в этой южной стране зимой также имеет ряд плюсов.
Опытная путешественница Алексис Авербук, на данный момент живущая на греческом острове Гидра, в своем блоге для Lonely Planet рассказала, чем же можно заняться в Греции зимой.
"При упоминании Греции обычно возникают образы белоснежных пляжей и сверкающей бирюзовой воды под залитым солнцем небом. Но эта страна предлагает некоторые из своих лучших прелестей за пределами туристического сезона. Зимняя Греция – это страна великолепных прогулок на свежем воздухе, не перегруженных древних памятников и бурлящей городской жизни. Чтобы помочь вам разрушить эти стереотипы о жаркой погоде, мы предлагаем лучшие развлечения в Греции зимой", – отметила она.
Пять лучших занятий в Греции зимой
- Посетите оживленные Афины и сонный Пелопоннес. По словам Алексис, афинская культура кафе и бурная ночная жизнь, которая длится до самого утра, достигает своего пика именно зимой, когда местные жители находятся в городе, а не на островах. Днем же туристы могут осмотреть гораздо менее загруженный Акрополь и другие достопримечательности мирового класса.
- Посетите острова. "Когда поток туристов стихает, зимняя островная жизнь становится поистине особенной. Гостеприимные местные жители сделают ваши поездки интересными и дружелюбными", – говорит жительница Греции, добавляя, что местные острова остаются открытыми и зимой, просто с меньшим количеством туристических услуг.
- Отправьтесь в поход по Криту, Корфу или другим крупным островам. Бывалая туристка отмечает, что крупные греческие острова славятся своими региональными пешеходными маршрутами, соединяющими деревни с горными церквями и продуваемым ветрами морским побережьем.
- Осмотрите древнегреческие достопримечательности без толп. "Зима – безусловно, лучшее время для осмотра древних мест Греции, одних из самых знаковых в мире и истинных основ западной цивилизации. Практически безлюдные по сравнению с насыщенными летними месяцами, материковые достопримечательности включают в себя Афинский Акрополь и Древнюю Агору, Дельфы (родину древнего Оракула), Метеоры с их монастырями со шпилями и впечатляющие македонские гробницы в Вергине, недалеко от Салоник. Зимой храм Посейдона на мысе Сунион действительно похож на свое изображение на местных открытках: величественный, возвышающийся над безлюдным прибрежным обрывом", – отметила Алексис.
- Насладитесь международным кинофестивалем и другими зимними праздниками. Жительница Греции напоминает, что в конце октября – начале ноября в космополитичном приморском городе Салоники проходит знаменитый Международный кинофестиваль независимого кино. Тем временем, в рождественско-новогодний период в Греции также очень красиво, но заметно теплее, чем на большей части Европы.
Отдых в Греции – полезные советы туристам
Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям в Грецию Софи Янсен раскрыла основные ошибки туристов, впервые посещающих эту страну.
В свою очередь туристические эксперты Travel Off Path предостерегли от четырех ошибок при посещении греческих островов осенью.
Тем временем, шеф-повара рассказали, какие блюда на самом деле не являются исконно греческими.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Греции можно получить огромный штраф за туфли на шпильках
- Скрытая жемчужина Греции: невероятный остров, который покорит даже самых требовательных
- Символ европейской цивилизации впервые за поколение можно увидеть в первоначальном виде
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.