Зимняя Греция по-своему очаровательна.

Большинство туристов считают Грецию чисто летним направлением, ведь в первую очередь она ассоциируется у них с залитыми солнцем пляжами. Впрочем, отдых в этой южной стране зимой также имеет ряд плюсов.

Опытная путешественница Алексис Авербук, на данный момент живущая на греческом острове Гидра, в своем блоге для Lonely Planet рассказала, чем же можно заняться в Греции зимой.

"При упоминании Греции обычно возникают образы белоснежных пляжей и сверкающей бирюзовой воды под залитым солнцем небом. Но эта страна предлагает некоторые из своих лучших прелестей за пределами туристического сезона. Зимняя Греция – это страна великолепных прогулок на свежем воздухе, не перегруженных древних памятников и бурлящей городской жизни. Чтобы помочь вам разрушить эти стереотипы о жаркой погоде, мы предлагаем лучшие развлечения в Греции зимой", – отметила она.

Пять лучших занятий в Греции зимой

Посетите оживленные Афины и сонный Пелопоннес . По словам Алексис, афинская культура кафе и бурная ночная жизнь, которая длится до самого утра, достигает своего пика именно зимой, когда местные жители находятся в городе, а не на островах. Днем же туристы могут осмотреть гораздо менее загруженный Акрополь и другие достопримечательности мирового класса. Посетите острова . "Когда поток туристов стихает, зимняя островная жизнь становится поистине особенной. Гостеприимные местные жители сделают ваши поездки интересными и дружелюбными", – говорит жительница Греции, добавляя, что местные острова остаются открытыми и зимой, просто с меньшим количеством туристических услуг. Отправьтесь в поход по Криту, Корфу или другим крупным островам . Бывалая туристка отмечает, что крупные греческие острова славятся своими региональными пешеходными маршрутами, соединяющими деревни с горными церквями и продуваемым ветрами морским побережьем. Осмотрите древнегреческие достопримечательности без толп . "Зима – безусловно, лучшее время для осмотра древних мест Греции, одних из самых знаковых в мире и истинных основ западной цивилизации. Практически безлюдные по сравнению с насыщенными летними месяцами, материковые достопримечательности включают в себя Афинский Акрополь и Древнюю Агору, Дельфы (родину древнего Оракула), Метеоры с их монастырями со шпилями и впечатляющие македонские гробницы в Вергине, недалеко от Салоник. Зимой храм Посейдона на мысе Сунион действительно похож на свое изображение на местных открытках: величественный, возвышающийся над безлюдным прибрежным обрывом", – отметила Алексис. Насладитесь международным кинофестивалем и другими зимними праздниками. Жительница Греции напоминает, что в конце октября – начале ноября в космополитичном приморском городе Салоники проходит знаменитый Международный кинофестиваль независимого кино. Тем временем, в рождественско-новогодний период в Греции также очень красиво, но заметно теплее, чем на большей части Европы.

Отдых в Греции – полезные советы туристам

