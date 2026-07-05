Село без дорог, которое покорило туристов: где оно расположено

Вместо улиц здесь – каналы с лодками, а вместо парковок возле дома – деревянный мостик.

В мире остается все меньше мест, где можно полностью забыть о шуме автомобилей и оживленном городском движении. Однако путешественники нашли уникальный европейский уголок, который полностью опровергает представления о современной инфраструктуре, сообщает Observator.

Необычным местом оказалась нидерландская деревня Гитхорн, расположенная в провинции Оверейсел, примерно в 120 километрах от Амстердама.

Как говорится в материале, в исторической части этого населенного пункта полностью отсутствуют автомобильные дороги. Вместо них там функционирует сложная система каналов, соединяющих жилые дома, рестораны, сады и другие местные объекты. Для пешеходов здесь обустроено более 170 деревянных мостов, соединяющих небольшие острова, на которых расположены дома.

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По имеющимся данным, такой необычный ландшафт сформировался много веков назад в результате добычи торфа. Со временем образовавшиеся водоемы превратились в каналы, которые и стали главными транспортными артериями. По мнению экспертов в области туризма, именно эта уникальность превратила это место в одно из самых интересных направлений для спокойного отдыха в Нидерландах.

Главным развлечением для гостей являются прогулки по воде. Самым популярным вариантом считается аренда электрической лодки, которая позволяет неспешно любоваться старинными фермерскими домами, ухоженными садами и плакучими ивами, склоняющимися над водой. Благодаря экологичному транспорту в деревне царит абсолютная тишина, а передвижение практически не наносит вреда окружающей среде. Для активного отдыха также можно арендовать каяк, каноэ или доску для сапсерфинга.

Как отмечают журналисты, окрестности деревни, расположенные на территории национального парка Де Верриббен-Виден, особенно ценятся любителями дикой природы. Здесь обитает большое количество птиц, среди которых встречаются и редкие виды. Помимо водных маршрутов, туристам доступны многочисленные пешеходные и велосипедные тропы, проходящие среди озер, болот и зеленых ландшафтов.

Добраться сюда проще всего из Амстердама: сначала на поезде до города Стенвейк, а оттуда – на автобусе прямо до места назначения. Если ехать на автомобиле, путь займет около полутора часов, однако транспорт придется оставить на специальной парковке. Въезд автомобилей туда строго запрещен.

Несмотря на то, что в Гитгорне проживает всего около 2 800 человек, ежегодно, по подсчетам, сюда приезжает почти миллион туристов.

Испания ищет людей

Ранее УНИАН сообщал, что в испанской деревне постоянно проживает всего 40–45 человек. В начале 2026 года местные власти запустили программу спасения общины от исчезновения: вновь прибывшим семьям предлагают полностью отремонтированный дом бесплатно и постоянную работу для одного из членов семьи в муниципальной службе обслуживания зданий. Главное условие – переехать навсегда и стать активным членом общины.

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