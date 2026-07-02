Опасные сувениры: эти вполне невинные предметы могут привести к аресту туриста на границе

Путешественникам советуют всегда перепроверять правила ввоза и вывоза сувениров из-за границы.

Большинство туристов стремятся привезти домой что-нибудь из отпуска – себе на память или близким в подарок. Однако многие из них даже не подозревают, что некоторые сувениры могут вызвать проблемы на таможне при выезде или по прибытию, вплоть до ареста.

Директор транспортной компании Cargo Force Асад Мирза в комментарии Express рассказал, с перевозкой каких вполне невинных на первый взгляд предметов туристам стоит быть осторожными.

"Многие путешественники считают, что если товар разрешен к покупке за границей, то его автоматически разрешено ввозить. К сожалению, это не всегда так. Каждый год люди попадают в неприятную ситуацию из-за незнания таможенных правил. То, что кажется безобидным сувениром, может быстро превратиться в дорогостоящую ошибку", – предупредил он.

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Поддельные дизайнерские товары

Во многих странах можно без проблем купить качестенные подделки люксовых брендов. Однако в других странах, например, в Великобритании, их покупка-продажа-перевозка считается преступлением, а потому сотрудники таможенной службы могут их конфисковать по прилету.

"Многие путешественники не понимают, что покупка поддельной сумки, часов или солнцезащитных очков за границей может означать потерю не только денег, потраченных на эту покупку, но и самой вещи", – пояснил эксперт.

Пляжные находки и сувениры из дикой природы

Мирза предупредил, что многие местные предметы из дикой природы, такие как ракушки, кораллы, изделия из исчезающих видов и многое другое, находятся под защитой международных законов об охране природы.

"Многие люди покупают такие вещи, как коралловые украшения или декоративные ракушки, во время отпуска и не задумываясь упаковывают их в чемодан. Но если у вас нет необходимых разрешений, есть большая вероятность, что предмет будет конфискован на границе", – отметил он.

Кроме того, ни в коем случае не стоит собирать ракушки, например, в таких странах как Египет – попытка вывезти их оттуда может дорого обойтись.

Перцовый баллончик

Эксперт предупредил, что эта покупка во время отпуска может привести к аресту туриста в аэропорту, поскольку владение перцовым баллончиком считается незаконным в ряде стран, в том числе в Великобритании, тогда как в США или Восточной Европе их свободно можно приобрести в магазинах для личной защиты.

"Некоторые путешественники покупают перцовый баллончик за границей, потому что им нравится идея дополнительной личной безопасности, особенно если они путешествуют в одиночку или исследуют незнакомые места. Проблема в том, что люди часто забывают, что он все еще находится в их сумке, когда они летят домой. В Великобритании хранение перцового баллончика незаконно, поэтому его ввоз может иметь серьезные последствия. Это один из тех предметов, которые застают людей врасплох, потому что правила могут сильно отличаться от страны к стране", – пояснил Мирза.

Одновременно он напомнил, что в Великобританиия, согласно Закону об огнестрельном оружии 1968 года, перцовый баллончик классифицируется как запрещенное огнестрельное и наступательное оружие, за использование которого предусмотрены суровые наказания, от крупных штрафов до лишения свободы на срок до 10 лет.

Вяленое мясо и местные продукты

Возможность привезти домой вкус отдыха всегда кажется заманчивой, но существуют различные ограничения на ввоз определенных мясных и молочных продуктов в разные страны.

"Еда – одна из самых проблемных областей для путешественников, потому что люди, естественно, хотят привезти домой некоторые местные продукты, которые им понравились во время отдыха. Классический пример – это покупка чоризо в Испании или особого сыра на рынке во Франции. Многие считают, что если продукт куплен в легальном магазине, его можно ввозить, но это не всегда так. На некоторые мясные и молочные продукты распространяются ограничения на импорт, и они могут быть конфискованы по прибытии", – предупредил эксперт.

Тем временем, Польша, помимо запрета на молочку и мясо, имеет строгие ограничения на ввоз экзотических фруктов, а потому местные таможенники запросто могут изъять у туристов привезенные из Африки манго и ананасы.

Лекарственные травы и традиционная медицина

По словам эксперта, эти товары могут привлечь нежелательное внимание на границе, поскольку некоторые из них содержат ингредиенты, запрещенные в стране прибытия, несмотря на то, что за рубежом они продаются как натуральные средства.

"Люди часто покупают традиционные средства во время путешествий, потому что они продаются как натуральные продукты для здоровья и являются важной частью местной культуры. Индия – хороший пример, где многие туристы возвращаются с аюрведическими лекарствами, травяными добавками или оздоровительными продуктами, которые они открыли для себя во время отпуска. Поэтому всегда стоит точно знать, что в них содержится, прежде чем упаковывать их в чемодан", – пояснил он.

Антиквариат

Ранее УНИАН.Туризм также писал, что в некоторых странах, например, в Турции проблемы на таможне могут вызвать и предметы антиквариата. Дело в том, что покупка или вывоз антиквариата из этой страны строго запрещены, а нарушителям грозит крупный штраф и тюремное заключение сроком от 5 до 12 лет.

Некоторые исторические артефакты, найденные на местных рынках и в антикварных магазинах, могут свободно продаваться внутри Турции, но законно вывозить из страны их нельзя. Поэтому туристам всегда стоит проверять статус любых антикварных предметов перед покупкой.

Дважды проверьте правила, прежде чем упаковывать вещи

"Большинство людей не нарушают правила намеренно. Однако таможенные ограничения существуют по важным причинам, включая общественную безопасность, защиту дикой природы и предотвращение распространения болезней животных. Уделите несколько минут проверке правил перед поездкой, это поможет избежать разочарований по возвращении домой", – подытожил Мирза.

Что нельзя ввозить в Украину из-за границы

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, что нельзя ввозить в Украину и запрещено отправлять по почте, а также как избежать задержек, штрафов и других неприятных ситуаций.

Также мы рассказывали, какие лекарства нельзя провозить через Польшу – основной транзитный узел для украинцев, путешествующих за границу.

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