Названы десять популярных направлений, которые стоит посещать только в межсезонье

Некоторые популярные места становятся просто невыносимыми в топ-сезон.

Из-за чрезмерного туризма в некоторых популярных туристических местах настолько много туристов, что насладиться ими можно только избежав пика сезона.

Почему лучше путешествовать в межсезонье

Эксперты туристического издательства Fodor's определили 10 мест на планете, которые лучше посещать в межсезонье, чтобы насладиться лучшей погодой, меньшим количеством туристов и более низкими ценами.

"Кто любит толпы, невыносимую жару и высокие цены во время путешествий? Наверное, никто? Новое модное время для бронирования поездок – это "межсезонье", которое условно определяется как весна и осень. Школьные каникулы, обещание более мягкой погоды, не говоря уже о цветущих цветах или пике осенней листвы – все это означает меньшее количество туристов и более низкие цены на поездки", – отмечают авторы подборки.

Например, в итальянской Венеции, где летом яблоку негде упасть, да еще и стоит адская жара, весной и осенью не придется долго ждать поездки на гондоле, легко можно будет найти место на открытой террасе кафе, а температура воздуха на улице будет колебаться от 10 до 24 градусов тепла.

Тем временем, в Исландию большинство туристов едут или летом, чтобы насладиться круглосуточным солнцем, либо зимой, чтобы увидеть северное сияние. Однако и в межсезонье там можно найти много интересных развлечений, однако без толп.

10 мест, которые действительно стоит посетить в межсезонье

Другие идеи для путешествий без толп

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее итальянский автор Lonely Planet Бенедетта Геддо констатировала, что в таких популярных местах как Венеция в принципе нет такого понятия, как низкий сезон. И с этим придется смириться.

Тем временем, эксперты по путешествиям определили пять стран мира, которые наоборот нуждаются в туристах в 2026 году. Именно на них стоит обратить внимание путешественникам, желающим избежать толп и завышенных цен.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.