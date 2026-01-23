Бывает ли низкий сезон в Венеции: туристам рассказали, когда туда лучше всего ехать

Поездка в город в любой сезон будет иметь свои плюсы и минусы.

Знаменитый итальянский город Венеция на данный момент является одной из главных жертв чрезмерного туризма. На фоне того, как город продолжает мелькать в голливудских кинохитаж вроде "Миссия невыполнима 7" или "Призраки в Венеции", а миллиардер Джефф Безос устраивает там роскошную свадьбу, местные власти вводят все новые и новые ограничения для обычных туристов.

Самая радикальная ограничительная мера в Венеции – платный вход в город для однодневных туристов в определенные периоды года. Эту инициативу уже продлили и на 2026 год.

Тем не менее, туристические эксперты и местные жители констатируют, что туристов в городе меньше все равно не стало, причем в любое время года.

Так есть ли в Венеции низкий сезон

Как утверждает итальянский автор Lonely Planet Бенедетта Геддо, фактически в Венеции нет настоящего низкого сезона – она настолько уникальна и знаменита, что люди со всего мира хотят увидеть ее своими глазами независимо от времени года.

Впрочем, по словам журналистки, в этом есть и свои плюсы, ведь различные интересные мероприятия проводятся в Венеции круглый год, а потому на самом деле нет плохого времени для визита.

Одновременно она отмечает, что поездка в город в любой сезон будет иметь свои плюсы и минусы.

С мая по октябрь – для любителей фестивалей

Хотя май технически это еще весна, именно в это время погода в Венеции начинает теплеть, а световой день длится до позднего вечера. В разгар лета, в июле-августе, погода переходит грань от приятной до невыносимо жаркой – это следует учитывать тем, кто планирует исследовать город пешком, советует Бенедетта.

В то же время она отмечает, что чем ближе лето, тем больше в городе туристов и тем выше цены. Однако немного сэкономить можно благодаря многочисленным местным бесплатным развлечениям.

Тем временем, июнь – это начало высокого сезона в Венеции, поскольку примерно в середине месяца туда стекаются туристы сюда после закрытия школ на летние каникулы. А потому, если основные туристические места Венеции становятся слишком переполненными, всегда можно поискать менее загруженные районы города, обращает внимание эксперт.

Сентябрь – один из лучших месяцев года для посещения Венеции, пока еще тепло, но жара уже спадает. В октябре же, когда наступает осень, бывают дни с хорошей погодой, но именно тогда надвигается acqua alta ("высокая вода"), когда часть Венеции оказывается затоплена.

Март-апрель – чтобы насладиться солнечной погодой без жары

В начале весны в Венеции можно ожидать немало солнечных дней, но температура останется умеренной, поэтому следует подготовиться к прохладным ночам и возможным дождям.

"Весенние месяцы – лучший выбор, если вы хотите много гулять, не подвергаясь палящему солнцу (и вас не пугает случайный дождь)", – отмечает Бенедетта, при этом добавляя, что не стоит ожидать, что в это время в городе будет мало туристов.

При этом Апрель – это настоящее начало весны в Венеции, совпадающее с большим количеством ярких местных празников.

"Поездка в пасхальное время также позволит вам увидеть все лучшее, что может предложить Венеция, поскольку дни Страстной недели всегда наполнены празднованиями и церемониями – но имейте в виду, что в Италии на Пасху закрываются школы, и многие внутренние туристы приезжают на выходные", – предупредила эксперт.

С ноября по февраль – лучшее время для бюджетных путешественников

В то же время Бенедетта отмечает, что несмотря на морское расположение, в Венеции зимой бывает очень холодно, а иногда даже выпадает снег, когда температура опускается ниже нуля.

При этом, за исключением Рождества и Нового года, в холодные месяцы город практически пуст – учеба и работа идут полным ходом, поэтому количество туристов значительно меньше, чем с марта.

Однако, по словам жительницы Италии, отсутствие туристов не означает, что Венеция менее оживленная, ведь с ноября по февраль там проводится множество праздников, фестивалей и карнавалов.

Какие ограничения для туристов действуют в Венеции

Помимо уже упомянутого выше платного въезда в город, с начала 2024 года власти Венеции ввели целый ряд ограничений, в частности, для групповых туристов.

Тем временем, не так давно жители Венеции ополчились на блогеров из-за рекламы дешевых водных паромов, на которых местные ездят на работу, в качестве альтернативы дорогим туристическим гондолам.

