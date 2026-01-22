Уникальные дома и локации без толп: названы 5 стран, которым особенно нужны туристы

Выбор менее известных регионов дает шанс странам, которым не хватает посетителей, развивать собственную туристическую индустрию.

Аналитики в сфере туризма назвали пять стран, среди которых Молдова и Таджикистан, которые уже сейчас готовы принимать путешественников и очень в них нуждаются, пишет Worldwide.

Отмечается, что в прошлом году с января по сентябрь за границу отправились 1,1 млрд туристов – на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В этом году ожидается рекордное количество международных поездок. В то же время исследования показывают, что путешественники все больше задумываются о влиянии туризма. Согласно отчету Booking.com Travel and Sustainability 2025, 84% опрошенных считают устойчивое развитие важным фактором при планировании отпуска, а 73% хотят, чтобы их расходы приносили пользу местным сообществам.

Выбор менее известных регионов помогает уменьшить нагрузку на перегруженные туристами города и в то же время дает шанс странам, которым не хватает посетителей, развивать собственную туристическую индустрию.

"Когда туристы приезжают с интересом и уважением и в умеренном количестве, они могут поддержать местную экономику и в то же время открыть для себя культуры и ландшафты без толп. Эти места предлагают редкий тип приключений – аутентичный опыт без туристических ловушек, где ваше присутствие действительно имеет значение", – объясняет Сэм Брюс, соучредитель Much Better Adventures, компании, специализирующейся на экологических и социально ответственных путешествиях.

Поэтому исследователи советуют, планируя путешествия в 2026 году, обратить внимание на малоизвестные, но впечатляющие страны, которым сейчас больше всего нужен туризм.

Молдова

На протяжении многих лет Молдова удерживала сомнительный титул "наименее посещаемой страны Европы". Однако ситуация начала меняться: с января по сентябрь 2025 года страну посетили около 480 тысяч туристов – на 6,5% больше, чем в 2024-м.

Рост туризма дался нелегко. Во время Первой и Второй мировых войн было разрушено около 70% страны, поэтому восстановление продолжалось десятилетиями. Только теперь Молдова смогла постепенно развивать инфраструктуру для приема гостей.

В Кишиневе стоит посетить Национальный музей истории, чтобы лучше понять жизнь до советского периода, а в Центральном парке Штефана чел Маре – скульптуры выдающихся местных писателей. За пределами столицы находится крупнейший в мире винный погреб – Милештий Мич, основанный в 1969 году.

Гамбия

Туризм стал ключевой отраслью экономики Гамбии на фоне климатических изменений, которые серьезно ударили по сельскому хозяйству. Путешественники начали приезжать сюда еще в 1970-х, во времена популярности пакетных туров.

Сегодня страна делает ставку на туризм, ориентированный на общины, где местные жители и бизнес являются основой аутентичных впечатлений. Отмечается, что шелковисто-белые пляжи западного побережья достойны внимания, но настоящую Гамбию лучше всего познать, отправившись по маршруту Ninki Nanka Trail. Этот маршрут – пешком и на лодках – ведет по малоизученным внутренним районам вдоль мангровых зарослей верховьев реки Гамбия, через прибрежные деревни. Здесь до сих пор сохраняется традиционный уклад жизни с солеварением, ткачеством и кузнечным делом.

Иордания

Более двух лет Иордания переживает резкое падение туристических потоков из-за трагических событий на Ближнем Востоке. Сейчас количество путешественников постепенно растет, и это идеальный момент, чтобы увидеть знаковые достопримечательности страны – в частности Петру. Особенность иорданского туризма – его тесная связь с местными общинами. Один из лучших способов познакомиться со страной – пройти часть 675-километрового Иорданского пешеходного маршрута.

Среди впечатлений – сосновые леса Аджлуна с местным гидом Исой Двикатом, обед с маглубе (традиционное блюдо из риса, курицы и овощей, которое переворачивают перед подачей) у предпринимательницы Набилы Мустафы, ночевки в бедуинских семьях в центральной пустыне и наблюдение за звездами в автономной лодже Feynan на границе биосферного заповедника Дана.

Таджикистан

Путешествие в эту самую маленькую страну Центральной Азии проще, чем кажется. Рейсы в столицу Душанбе несколько раз в неделю выполняются через Дубай или Стамбул. Здесь стоит посетить исторический Парк Победы и базар Мехргон. Однако главные сокровища Таджикистана – в горах. Пешие маршруты здесь ведут в настоящую дикую природу: суровые тропы Фанских гор проходят через можжевеловые леса и мимо кристально-голубых ледниковых озер. На востоке, среди Памирских гор, можно поближе познакомиться с традициями и кухней местных общин.

Местные гиды сопровождают путешествия ответственных туроператоров, в частности маршрут Trek the Fann Mountains от Much Better Adventures, который предусматривает небольшие группы до 12 человек и кемпинг в исключительных ландшафтах.

Парагвай

Парагвай имеет богатую и непростую историю – колонизация, диктатуры и региональные войны оставили глубокий след. В результате здесь ценят мир и придерживаются медленного, традиционного образа жизни. Более половины территории страны занимает регион Чако – пространство сухих лесов, болот и сельскохозяйственных угодий. Здесь рядом живут гуарани – коренные народы Парагвая – и гаучо, а язык гуарани широко используется даже среди некоренного населения.

Чако также является домом для более 500 видов птиц, в частности фламинго (с апреля по октябрь). По весне можно увидеть броненосца, тапира или даже редкую пуму.

В столице Асунсьоне днем стоит посетить муниципальный рынок, а вечером – уличные фудкорт. Музей памяти (Museo de las Memorias) лучше всего рассказывает историю о том, как эта скромная страна в 1989 году свергла диктатуру Альфредо Стресснера.

