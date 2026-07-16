Ryanair предупредил пассажиров 15 аэропортов Европы о задержках

Пассажиров призывают прибывать в эти аэропорты заранее.

Ирландский лоукостер Ryanair предупредил пассажиров 15 популярных аэропортов Европы о задержках на фоне хаоса с запуском новой системы паспортного контроля на въезде в ЕС.

В частности, проблемы ожидаются в таких аэропортах:

Как пишет Express, в связи с этим бюджетный перевозчик призывает пассажиров прибывать в указанные аэропорты заранее, если они направляются в страны, не входящие в Шенгенскую зону, или совершают транзит через них.

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Страны ЕС просят отложить введение новой системы въезда в ЕС

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, власти Евросоюза разрабатывали новую систему въезда из третьих стран в течение нескольких лет, однако ее запуск постоянно переносился из-за неготовности местных аэропортов и пограничных служб. В итоге система заработала в тестовом режиме с октября 2025 года, а в апреле 2026 года ее запустили полноценно.

Впрочем, практически сразу стало ясно, что страны провалили подготовку к ее запуску – во многих аэропортах ЕС наблюдались огромные очереди и многочасовые задержки. В разгар летнего сезона отпусков ситуация достигла критической точки, так что около десятка стран Евросоюза призвали Брюссель упростить правила въезда хотя бы до конца туристического сезона.

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