Ryanair предупредил пассажиров 15 аэропортов Европы о задержках

Ирландский лоукостер Ryanair предупредил пассажиров 15 популярных аэропортов Европы о задержках на фоне хаоса с запуском новой системы паспортного контроля на въезде в ЕС.
В частности, проблемы ожидаются в таких аэропортах:
- Лиссабон (Португалия)
- Южный Тенерифе (Испания)
- Мадрид (Испания)
- Лансароте (Испания)
- Аликанте (Испания)
- Малага (Испания)
- Милан Бергамо (Италия)
- Милан Мальпенса (Италия)
- Верона (Италия)
- Париж Бове (Франция)
- Берлин (Германия)
- Кельн (Германия)
- Франкфурт-Хан (Германия)
- Краков (Польша)
- Будапешт (Венгрия)
Как пишет Express, в связи с этим бюджетный перевозчик призывает пассажиров прибывать в указанные аэропорты заранее, если они направляются в страны, не входящие в Шенгенскую зону, или совершают транзит через них.
Страны ЕС просят отложить введение новой системы въезда в ЕС
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, власти Евросоюза разрабатывали новую систему въезда из третьих стран в течение нескольких лет, однако ее запуск постоянно переносился из-за неготовности местных аэропортов и пограничных служб. В итоге система заработала в тестовом режиме с октября 2025 года, а в апреле 2026 года ее запустили полноценно.
Впрочем, практически сразу стало ясно, что страны провалили подготовку к ее запуску – во многих аэропортах ЕС наблюдались огромные очереди и многочасовые задержки. В разгар летнего сезона отпусков ситуация достигла критической точки, так что около десятка стран Евросоюза призвали Брюссель упростить правила въезда хотя бы до конца туристического сезона.
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