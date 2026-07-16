Ryanair предупредил пассажиров 15 аэропортов Европы о задержках

Ирландский лоукостер Ryanair предупредил пассажиров 15 популярных аэропортов Европы о задержках на фоне хаоса с запуском новой системы паспортного контроля на въезде в ЕС.

В частности, проблемы ожидаются в таких аэропортах:

  1. Лиссабон (Португалия)
  2. Южный Тенерифе (Испания)
  3. Мадрид (Испания)
  4. Лансароте (Испания)
  5. Аликанте (Испания)
  6. Малага (Испания)
  7. Милан Бергамо (Италия)
  8. Милан Мальпенса (Италия)
  9. Верона (Италия)
  10. Париж Бове (Франция)
  11. Берлин (Германия)
  12. Кельн (Германия)
  13. Франкфурт-Хан (Германия)
  14. Краков (Польша)
  15. Будапешт (Венгрия)

Как пишет Express, в связи с этим бюджетный перевозчик призывает пассажиров прибывать в указанные аэропорты заранее, если они направляются в страны, не входящие в Шенгенскую зону, или совершают транзит через них.

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Страны ЕС просят отложить введение новой системы въезда в ЕС

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, власти Евросоюза разрабатывали новую систему въезда из третьих стран в течение нескольких лет, однако ее запуск постоянно переносился из-за неготовности местных аэропортов и пограничных служб. В итоге система заработала в тестовом режиме с октября 2025 года, а в апреле 2026 года ее запустили полноценно.

Впрочем, практически сразу стало ясно, что страны провалили подготовку к ее запуску – во многих аэропортах ЕС наблюдались огромные очереди и многочасовые задержки. В разгар летнего сезона отпусков ситуация достигла критической точки, так что около десятка стран Евросоюза призвали Брюссель упростить правила въезда хотя бы до конца туристического сезона.

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