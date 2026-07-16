Война в Иране принесла Кремлю миллиарды, но Украина забирает их обратно, – Die Welt

Резкий скачок цен на нефть принес Кремлю более 13 млрд евро дополнительных доходов, однако атаки дронов на нефтяную инфраструктуру создали для экономики РФ новые проблемы.

Война между Ираном и США, приведшая к резкому росту мировых цен на нефть, временно принесла России более 13 млрд евро дополнительных доходов. Однако экономический эффект от нефтяного бума в значительной степени нивелировали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к дефициту топлива, ускорению инфляции и росту бюджетного дефицита. Об этом говорится в анализе издания WELT со ссылкой на исследование аналитического центра Bruegel.

По подсчетам Bruegel, в марте–июне 2026 года Россия получила около 1,18 триллиона рублей (примерно 13,5 млрд евро) дополнительных поступлений от экспорта нефти и газа. Причиной стал резкий рост мировых цен на энергоносители на фоне боевых действий на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива.

Аналитики отмечают, что эти сверхдоходы составляют примерно 0,5% российского ВВП. В то же время даже они не смогли компенсировать общее падение нефтяных доходов по сравнению с прошлым годом.

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Эксперт Центра Карнеги Сергей Вакуленко согласился с оценками Bruegel, отметив, что они соответствуют реальной ситуации.

Несмотря на временное улучшение доходов, бюджетные проблемы России только обостряются. По данным Венского института международных экономических исследований (WIIW), за первые пять месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета достиг шести триллионов рублей, или 2,6% ВВП, и к концу года может существенно превысить запланированный уровень.

Одной из главных причин ухудшения ситуации стали регулярные атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По оценкам экспертов, значительная часть производственных мощностей уже выведена из строя.

Эксперт энергетического рынка Михаил Крутихин оценивает, что к середине июня было повреждено около 40% мощностей по производству дизельного топлива и до 60% мощностей по производству бензина.

На этом фоне Россия была вынуждена временно ограничить экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива, увеличить импорт топлива и даже разрешить продажу на внутреннем рынке топлива более низкого качества.

По данным Meduza, с начала года объемы торговли бензином в России сократились почти наполовину, тогда как цены на него выросли примерно на 46%.

Экономисты отмечают, что подорожание топлива подпитывает инфляцию, ограничивает возможности Центрального банка России по снижению процентных ставок и сдерживает инвестиционную активность. В то же время сильный рубль и проблемы с переработкой нефти снижают рублевые доходы государственного бюджета даже несмотря на высокие мировые цены на нефть.

Украинские удары по РФ – главные новости

Напомним, что Украина ведет многоуровневую операцию атак на глубокий тыл РФ. Недавно стало известно, что украинские дроны остановили работу одного из крупнейших нефтехимических заводов в РФ – комплекса "Салават". Источники агентства Reuters отметили, что ремонт может занять несколько недель или даже месяцев.

По данным The Atlantic, дроны превратили Украину в супердержаву. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен признала, что Украина сейчас производит оружие "быстрее и дешевле", чем где-либо еще в Европе.

В то же время BILD пишет, что подготовка дальнобойных ударов украинскими беспилотниками по территории России значительно сложнее и масштабнее, чем сам их запуск.

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