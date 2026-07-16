Сможет ли Украина наладить производство ракет SCALP: оценка экспертов

До сих пор лицензии на производство этих ракет не передавались третьим сторонам.

Украина до конца 2026 года должна получить от Франции лицензию на производство высокоточных авиационных боеприпасов AASM Hammer, а также крылатых ракет SCALP, известных в британском варианте как Storm Shadow. Как пишет Defense Express, это может стать первым случаем в истории, когда лицензия на производство этих ракет будет передана другому государству.

В публикации отмечается, что ракеты Storm Shadow / SCALP уже неоднократно продемонстрировали свою эффективность во время ударов по важным военным объектам России. В частности, именно они использовались для поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, а также ряда российских оборонных предприятий. В то же время, поясняет издание, систематическому применению этих средств поражения препятствует их ограниченное количество, ведь серийное производство было возобновлено лишь в 2025 году после многолетнего перерыва.

Авторы напоминают, что производство Storm Shadow / SCALP возобновили в июле 2025 года – спустя 15 лет после предыдущего заказа. При этом производитель MBDA объявил о модернизации производственной линии и обновлении самой ракеты.

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По оценке Defense Express, в настоящее время компания, вероятно, занимается обновлением цепочек поставок и адаптацией конструкции к современной электронной компонентной базе, ведь разработка ракеты началась ещё в 1990-х годах. Скорее всего, изменения касаются систем наведения, навигации и управления.

Издание подробно описывает основные узлы ракеты, объясняя, почему речь идет о действительно высокотехнологичном оружии. По данным издания, выполнение заказа на партию крылатых ракет такого класса обычно занимает около двух лет.

"Storm Shadow / SCALP – довольно сложная крылатая ракета, лицензия на производство которой никогда не передавалась. Поэтому пример Украины станет первым", – отмечают эксперты.

Лицензия на ракеты

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что Франция передала Украине чертежи крылатой ракеты Scalp-EG и предоставила право на ее производство, а также на создание зенитных ракет Aster и высокоточных бомб AASM.

Соглашение предусматривает налаживание лицензионного производства до конца 2026 года, но первые образцы вряд ли появятся в ближайшее время из-за сложности запуска заводов. Такие ракеты и бомбы имеют ключевое значение для стратегии Украины, ведь позволяют наносить удары по целям в глубине России.

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