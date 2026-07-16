Лидер группы O.Torvald заявил, что его списали с военной службы

Музыкант рассказал, что несколько месяцев провел в госпитале.

Украинский музыкант, лидер рок-группы O.Torvald и в данный момент ветеран Женя Галич впервые назвал причину своего увольнения со службы в рядах Вооруженных сил Украины.

"Я сейчас уже нахожусь в статусе ветерана и много работаю вместе со своими побратимами из 135 батальона территориальной обороны… Мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, которые нуждаются в помощи сейчас тут, в гражданской жизни. Держимся вместе тут теперь", - рассказал он в комментарии для проекта "Наодинці з гламуром".

На вопрос об увольнении со службы Галич ответил, что произошло это "по состоянию здоровья".

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"Так уж вышло, что после наших последних выездов я не смог принимать участие в активных боевых действиях. Я провел достаточное количество времени в госпитале, это было почти четыре месяца. И после девяти месяцев обследований, рассуждений, колебаний меня списали", - заявил музыкант.

Что касается группы O.Torvald, то, по словам Галича, в ближайших планах – написание нового альбома в августе.

"Я больше занимаюсь сольным проектом, много выступаю, как сольный артист, и в августе выйдет мой сольный альбом. Так что, много работы", - поделился музыкант.

Напомним, как писал УНИАН, в декабре 2024 года Женя Галич сообщал, что попал в госпиталь из-за проблем со здоровьем.

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