Хаос и очереди в аэропортах: девять стран ЕС призвали Брюссель упростить правила въезда

Отмечается, что Евросоюз пока не готов к внедрению новой биометрической системы пограничного контроля.

Коалиция из девяти европейских стран призвала Брюссель продлить действие гибких правил для системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), утверждая, что ЕС пока не готов отказаться от действующих защитных механизмов, сообщает Politico.

В совместном письме от 7 июля, с которым ознакомилось издание, Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария сообщили еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру, что первые месяцы работы системы выявили "значительные трудности", которые нельзя недооценивать.

Министры подтвердили свою поддержку новой системы въезда и выезда, однако призвали Еврокомиссию разрешить государствам-членам и в дальнейшем использовать предусмотренный в системе механизм чрезвычайной гибкости после 6 сентября 2026 года, когда срок его действия должен истечь.

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Механизм позволяет пограничным службам в исключительных случаях временно приостанавливать сбор отпечатков пальцев и сканирование лиц путешественников, чтобы сократить очереди, при этом продолжая регистрировать всех, кто въезжает в Шенгенскую зону или покидает её.

В письме министры также просят Еврокомиссию предоставить письменные гарантии по этому вопросу до истечения срока действия действующего механизма гибкости.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что Комиссия приветствует "четкое обязательство" этих стран полностью внедрить систему EES и обеспечить систематическую регистрацию всех путешественников из стран, не входящих в Евросоюз.

Он напомнил, что действующее законодательство уже предусматривает механизмы гибкости, в частности возможность временно приостанавливать сбор биометрических данных в летний период. По его словам, Еврокомиссия поддерживает "тесный и конструктивный контакт с несколькими государствами-членами", которые сталкиваются с трудностями на отдельных пунктах пропуска.

Представители отрасли считают, что технические и операционные проблемы вряд ли удастся полностью устранить до начала сентября. На данный момент Европейская комиссия не давала никаких сигналов о намерении продлить действие действующих механизмов гибкости после 6 сентября или более широко применить предусмотренную процедуру их продления.

EES (Entry/Exit System) – это цифровая система Европейского Союза, которая требует от граждан стран, не входящих в ЕС, сканирования отпечатков пальцев и снимка лица при пересечении границы. Речь идет о цифровой базе данных, которая автоматически фиксирует пересечение границы гражданами третьих стран (в частности, украинцами).

Правила въезда в ЕС – последние новости

Запуск новой системы онлайн-авторизации ETIAS, которая будет обязательной для въезда в страны ЕС, скорее всего, перенесут на следующий год. Причиной вероятного переноса стали трудности, возникшие после запуска электронной системы пограничного контроля EES.

Как ранее стало известно, из-за длинных очередей, образовавшихся после введения EES, часть пассажиров не успевала на рейсы, а авиакомпаниям приходилось отправлять самолеты с незаполненными местами.

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