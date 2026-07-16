Когда украинцам станет невыгодно держать деньги на депозитах: ответ банкира

Вкладчикам следует оценивать прибыль после уплаты налогов с учетом инфляции и колебаний курса.

Гривневые депозиты во втором полугодии 2026 года останутся одним из привлекательных инструментов для сбережений, однако их реальная доходность будет зависеть прежде всего от инфляции и курса доллара. Если инфляция превысит 12–13%, а доллар подорожает до 47–50 грн, то выгода от таких вкладов может существенно уменьшиться.

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев сообщил, что в настоящее время средние ставки по гривневым депозитам составляют 13–14,5% годовых, но вкладчикам следует оценивать не номинальную ставку, а реальную доходность – то есть прибыль после уплаты налогов с учетом инфляции и возможных курсовых колебаний.

"Для вкладчика депозит выгоден тогда, когда после уплаты налогов доход перекрывает рост цен и возможную курсовую разницу. То есть клиенту следует рассчитывать не номинальную, а реальную доходность", – пояснил банкир.

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В текущих условиях депозиты остаются привлекательными, если годовая инфляция не превышает примерно 10–12% после налогообложения, а для самых выгодных предложений – около 13–13,5%.

Второй ключевой фактор – курс доллара. По оценке Замотаева, для краткосрочных депозитов на 3–6 месяцев критическим может стать рост курса примерно до 47 грн за доллар. Для вкладов на 9–12 месяцев с более высокими ставками порог привлекательности смещается до 49–50 грн за доллар.

"Условно говоря, ультракороткие вклады более чувствительны к курсовым колебаниям, ведь у вкладчика меньше времени для накопления процентного дохода. Зато вклад на 9–12 месяцев дает больший запас прочности. В то же время ультракороткий депозит имеет еще одно преимущество: он гарантирует клиенту финансовую гибкость, ведь деньги не "замораживаются" надолго, а вкладчик может быстро реагировать на изменение курса, инфляции или решений НБУ относительно учетной ставки", – подчеркнул Замотаев.

По его прогнозу, до осени рынок депозитов будет оставаться относительно стабильным, а резких изменений ставок не ожидается. В то же время ситуацию могут изменить ускорение инфляции, усиление девальвационных ожиданий, изменение политики НБУ или внешние и военные риски.

Банкир советует вкладчикам выбирать депозит с учетом собственных финансовых целей, учитывать прогноз инфляции и валютные риски, а также по возможности диверсифицировать сбережения, размещая средства на вкладах с разными сроками.

Куда лучше вложить деньги в Украине – другие советы

Ранее старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович подробно разобрал, как лучше всего вложить 100 тысяч гривен на год, чтобы как минимум сохранить их покупательную способность.

При этом председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, что во втором полугодии 2026 года гривневые депозиты в Украине будут оставаться на уровне средней доходности около 14–14,5% годовых, в зависимости от срока размещения. По его словам, банки и в дальнейшем будут конкурировать за средства населения, поэтому резкого падения ставок не ожидается.

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