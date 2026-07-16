Адвокат рассказала, какие преимущества дает каждый документ и как их оформить.

Каждому украинцу известно, что сейчас в Украине паспорт существует в двух вариантах – "книжечки", введенные еще в 1994 году, и ID-карты нового образца. Обычно граждане могут выбирать удобный для себя формат, но в некоторых случаях они обязаны заменить старый документ на новый.

В комментарии УНИАН адвокат Дина Дрижакова объяснила, в каких случаях остается действительной паспорт-книжечка, нужно ли менять ее обязательно и предусмотрена ли ответственность за просрочку документа.

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Когда нужно менять паспорт-книжечку

"В Украине нет закона об обязательной замене "книжечек" образца 1994 года. На сегодняшний день они остаются действительными бессрочно. Однако есть случаи, в которых этот паспорт подлежит обмену на ID-карту", – пояснила эксперт.

Заменить документ старого образца на новый нужно в следующих случаях:

Пропустили срок вклеивания новой фотографии в 25 лет. Это нужно сделать в течение 30 дней после дня рождения. Не заменили фото на паспорт в 45 лет. Изменились личные данные, например, фамилия после вступления в брак. Паспорт-книжечка стала непригодной из-за повреждения. Кража или потеря паспорта-книжечки. В этом случае повторно оформить документ такого образца уже нельзя – вместо него выдается только ID-карта. Обнаружены ошибки в личных данных, в частности в имени или фамилии.

Если вы не попали в перечень тех, кому нужно заменить паспорт-книжечку на ID-карту, то можете и дальше использовать старый документ.

Предусмотрен ли в Украине штраф за просроченный паспорт

Если человек просрочил паспорт Украины или вовремя не заменил фотографию, то может понести ответственность. Но размеры наказания в данном случае невелики.

"Что касается административного штрафа – он составит от 17 до 51 гривень, но, с учетом военного положения, человек может вклеить фотографию в течение 30 дней после его окончания", – пояснила юрист.

Если паспорт поврежден, просрочен или владелец не заменил его в случаях, предусмотренных законом, документ считается недействительным, добавила Дрижакова. Это может вызвать повседневные неудобства. В частности, с ним не удастся открыть банковский счет, заключить договор или получить ряд административных услуг.

Что касается ответственности, то во время действия военного положения штрафы также не применяются.

Как заменить паспорт-книжку на ID-карту

Оформить или заменить паспорт Украины старого образца на карту можно в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), подразделениях Государственной миграционной службы или в сервисных центрах государственного предприятия "Документ", говорит адвокат.

Если документ оформляется впервые, услуга предоставляется бесплатно. В случае замены стоимость зависит от срока изготовления: до 20 рабочих дней – 618 гривень, в срочном порядке (до 10 рабочих дней) – 988 гривень.

Для замены паспорта на карту необходимо предоставить действующий или поврежденный документ, подлежащий обмену, а также написать соответствующее заявление непосредственно в учреждении. Во время оформления сотрудники делают фотографию, вносят персональные и биометрические данные, в частности оцифрованные отпечатки пальцев, после чего заявитель уплачивает административный сбор.

Некоторые граждане также интересуются, как получить паспорт в форме книжечки вместо карты. Как поясняет Постановление Кабмина № 302, это можно сделать только через суд. В обычных учреждениях гражданам могут выдать только ID-документ.

Сколько действует паспорт-книжечка и ID-карта

"Карта, выданная подростку в возрасте от 14 до 18 лет, действительна четыре года. Для людей в возрасте от 18 до 65 лет она действительна 10 лет, после чего также подлежит замене. А если ID-паспорт выдан лицам старше 65 лет, то он действует бессрочно", – пояснила Дрижакова.

Паспорт гражданина Украины в форме книжечки, если он оформлен надлежащим образом, действует бессрочно.

Что лучше – паспорт или ID-карта

Адвокат отметила, что это вопрос скорее личных предпочтений. С юридической точки зрения оба документа имеют одинаковую силу. Однако, если вспомнить недостатки ID-карты, то одно из главных неудобств заключается в том, что в ней не указывается информация о зарегистрированном месте жительства. Поэтому владельцу приходится отдельно носить с собой выписку о регистрации, которая выдается на обычном листе бумаги.

Кроме того, паспорт-книжечка является бессрочным документом – достаточно лишь своевременно вклеивать фотографии по достижении 25 и 45 лет. А ID-карту надо обновлять каждые 10 лет.

Однако преимуществом карты можно назвать небольшой формат: её удобно носить с собой в кошельке.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

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