'Надо менять обоих': Зеленский не мог мириться с постоянным конфликтом Сырского и Федорова, - СМИ

Президент не мог допустить противостояния между Министерством обороны и Генеральным штабом, а также остался недоволен темпами реформы мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил депутатам фракции "Слуга народа", что решил уволить Михаила Федорова с поста министра обороны из-за затянувшегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из депутатов, во время встречи президенту было непросто объяснять свое решение.

"Было видно, что президенту очень трудно об этом говорить. Он минут десять буквально выжимал из себя слова, подбирал формулировки, пытался объяснить свое решение", – рассказал собеседник.

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Как отмечают источники, главной причиной кадрового решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба.

По словам депутатов, президент объяснил, что Федоров и военное командование по-разному видят развитие оборонной сферы. Один из собеседников пересказал слова главы государства так:

"Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга".

Другой источник утверждает, что споры между сторонами касались обеспечения конкретных военных операций. По словам собеседников, Зеленский подчеркнул, что не может допустить ситуации, когда Министерство обороны и Генеральный штаб фактически находятся в конфликте.

"По-хорошему нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу", – якобы сказал президент депутатам.

Кроме того, глава государства выразил недовольство тем, что Федоров не реализовал обещанную реформу мобилизации. Один из депутатов также передал слова Зеленского о необходимости как можно скорее урегулировать вопрос мобилизации на фоне возможной эскалации со стороны России.

Отставка Михаила Федорова – что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжаются кадровые перестановки в правительстве. Министерство обороны должен возглавить Игорь Клименко, а Министерство внутренних дел, вместо него, – действующий глава Нацполиции Иван Выговский.

По данным источников УП, президент не планирует повторно выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны. В то же время, по информации собеседников, Федоров остается в президентской команде, а о его дальнейшей роли станет известно в ближайшее время.

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