В Австралии лесник нашел 19 деревьев 'из эпохи динозавров', а потом это место засекретили

Последние следы этих деревьев встречались 2 миллиона лет назад.

В сентябре 1994 года сотрудник парковой службы Австралии Дэвид Нобл спустился в каньон, намереваясь задокументировать обычный участок тропического леса, но обнаружил рощу из 19 уникальных деревьев.

Как пишет spacedaily.com, у них была тёмная, узловатая кора, длинные, приплюснутые листья и несколько стволов, поднимающихся от их оснований. Нобл взял образец для идентификации. Через несколько месяцев исследований ботаники поняли, что это не просто необычная местная сосна: это был живой вид из рода, неизвестного больше нигде на Земле, очень похожий на остатки растений, исчезнувшие из живого мира миллионы лет назад.

В 1995 году ученые опубликованли официальное описание Wollemia nobilis, создав новый вид и новый род в семействе хвойных Araucariaceae. В качестве первооткрывателя был указан Нобл; видовое название nobilis также дано в его честь.

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Ближайшими современными родственниками воллемии являются араукарии. Тем не менее, сочетание признаков было уникальным. Сосны воллемии могут достигать высоты около 40 метров, имеют мужские и женские шишки на одном дереве и многократно образуют новые стволы от основания. На их коре образуются округлые пробковые узелки, которые часто сравнивают с пузырящимся шоколадом.

То, что "исчезло" на миллионы лет

Воллемия часто описывается как пережиток эпохи динозавров. Ископаемая пыльца, связанная с воллемией, была обнаружена в отложениях возрастом от примерно 94 миллионов до двух миллионов лет. После этого следы исчезли, и считалось, что это семейство вымерло.

Это не означает, что найденные деревья в каньоне имеют возраст в миллионы лет или что современный вид остался генетически замороженным со времен мелового периода. Ископаемые сохраняют отдельные структуры, пыльцу и отпечатки, а не весь геном.

Проблема сохранения вида

На 2025 год известна одна дикая популяция, распределенная по четырем небольшим участкам, всего с 45 взрослыми особями и 46 саженцами. Поэтому власти не разглашают точное ее местоположение, чтобы сохранить вид.

В сапогах могут переноситься почвенные патогены фитофторы, способные вызывать гниение корней и отмирание побегов. Несанкционированные посетители могут вытаптывать саженцы, уплотнять почву и заносить сорняки.

Ботаники научились выращивать этот вид и широко его распространяли. Коммерческий выпуск начался в 2005 году. Деревья воллемии были отправлены в общественные сады и частным производителям, создав большую популяцию за пределами первоначального каньона и снизив стимул к краже материала с диких деревьев.

В то же время дикая популяция остается под угрозой исчезновения.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Перу выявили четыре ранее неизвестные генетические линии какао-деревьев. Это открытие может защитить какао-плантации от болезней и изменения климата и спасти будущее шоколада.

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