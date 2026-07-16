В 'ПриватБанке' доллар подешевел: актуальный курс валют на 16 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 июля, снизился на 10 копеек и составляет 44,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 51,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 16 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, таким образом национальная валюта выросла также на 13 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 6 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,86 гривни за евро.

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