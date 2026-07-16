Российские бомбы против 'Мамаев': дроны поразили танкеры 'теневого флота' РФ (видео)

Только в 2026 году одно из судов перевезло почти 3 млн тонн нефти марки Urals.

В Черном море СБУ во взаимодействии с ВМС ВС Украины поразила танкеры Louise 1 и Banda, входящие в состав "теневого флота" РФ. Как сообщает Служба безопасности Украины, по судам, находящимся под санкциями Украины, нанесли удары морские дроны СБУ "Мамай".

Говорится, что танкер Louise 1 задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС. Судно вывозило продукцию из российских портов, расположенных на Балтийском и Черном морях, отключая систему автоматической идентификации.

"Только в 2026 году оно перевезло почти 3 млн тонн российской нефти марки Urals", – подчеркивает украинская спецслужба.

Видео дня

Танкер "Banda" также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск, Находка.

В СБУ также сообщили, что во время атаки морских дронов авиация противника пыталась нанести по ним удары: стреляла из пулеметов и сбрасывала бомбы, но безрезультатно.

"Поражение судов "теневого флота" – это системное лишение Кремля денег на войну. Именно эти танкеры, вопреки международным санкциям, перевозят российскую нефть и наполняют бюджет государства-агрессора миллиардами долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый удар по "теневому флоту" – прямой удар по способности РФ продолжать агрессию, а каждое такое судно – элемент военной машины РФ и является законной целью.

На видео, обнародованном спецслужбой, можно увидеть кадры морского боя, во время которого "Мамай" поразил танкеры.

Обновлено в 10:54. По данным Генерального штаба ВСУ, в ночь на 16 июля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических целей противника. Речь идет, в том числе за шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

"Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил РФ", - заявили в Генштабе.

Кроме того, поражены нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области, автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" - возле Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики. Среди пораженных целей врага – состав средств радиоэлектронной борьбы в районе Новодарьевки на Луганщине.

Атаки на российские танкеры

Как писал УНИАН, на прошлой неделе морской дрон СБУ Sea Baby нанес удар по танкеру Blue , находящемуся под санкциями, в исключительной экономической зоне Украины в Черном море. На момент удара он находился вблизи временно оккупированной Ялты (Крым). Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего тот получил существенные повреждения.

Тогда против морского дрона СБУ пыталась действовать вражеская авиация. Танкер Blue находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: