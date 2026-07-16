Денисенко заинтриговала заявлением о предстоящей свадьбе

По словам актрисы, на торжество они планируют пригласить только близких.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, когда и какой будет их с ее женихом Юрием Савранским свадьба.

"Свадьба будет очень скоро, потому что осенью я планирую свой спектакль, и на это идет очень много времени сейчас, а осенью будет еще больше. Премьера в ноябре", - заявила артистка в комментарии для проекта "Наодинці з гламуром".

По ее словам, на свадьбу они планируют пригласить только близких.

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"Будет красивая, душевная свадьба. Мы с Юрием обсуждали, что какого-то гоц-гоц не хочется. Хочется, чтобы свадьба была, как наша любовь – такая нежная, душевная. Чтобы были близкие родственники, друзья. Камерная… Мы очень выборочно относимся к тому окружению, которое будет у нас на свадьбе", - заявила Денисенко, отметив, что, вероятно, присутствовать будет даже меньше 100 человек.

Также пара не стала скрывать намерение подписать брачный контракт.

"Это гарантия и для него, для его детей, и для моего сына, только в этом…", - сказала Денисенко.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Наталка Денисенко обручилась с Юрием Савранским.

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