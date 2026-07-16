Чаевые запрещены: названы страны, где официант обидится на денежную благодарность

Если в США чаевые де-факто стали обязательными, то в некоторых странах они, напротив, запрещены.

Находясь за границей, туристы нередко допускают ошибки, когда речь заходит о правилах оставления чаевых. Как пишет Daily Mail, подходы к вознаграждению за обслуживание существенно различаются в зависимости от страны.

Эксперт по туризму компании Transfeero Мануэла Савока объясняет, что в одних странах чаевые фактически стали обязательной частью оплаты услуг, тогда как в других их могут считать неуместными.

Наиболее ярким примером остаются США. По словам эксперта, работники сферы гостеприимства в значительной степени зависят от чаевых, поэтому в ресторанах принято оставлять 15–20% от суммы счета. Отдельно принято вознаграждать барменов, таксистов и персонал отелей.

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Подобные правила действуют и в Канаде. В странах Западной Европы – в частности, во Франции, Испании, Германии и Италии – ситуация менее однозначна. Во многих заведениях плата за обслуживание уже включена в счет, однако местные жители часто округляют сумму или оставляют небольшие чаевые за качественный сервис.

В странах Центральной и Южной Америки традиции также различаются. Например, в Аргентине принято оставлять около 10 % наличными даже при безналичной оплате, тогда как в Бразилии к счету нередко автоматически добавляют сервисный сбор. В Мексике чаевые в размере 10–15 % считаются обычной практикой.

В Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме, дополнительное вознаграждение не является обязательным, однако его воспринимают положительно. По словам Савоки, "местные жители всё больше привыкают к международной традиции оставлять чаевые". В Индии же в ресторанах часто уже включают сервисный сбор, а в такси обычно достаточно округлить сумму поездки.

В Египте практика бакшиша является важной частью местной культуры, а во время сафари во многих странах Африки чаевые гидам считаются обычной формой благодарности за их работу.

В то же время есть страны, где оставлять деньги сверх счета не принято. В Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Швеции и Финляндии чаевые не ожидаются из-за относительно высокого уровня оплаты труда, хотя их могут воспринять как приятный жест.

Наибольшую осторожность туристам рекомендуют проявлять в Китае, Японии и Южной Корее. Как отмечает Daily Mail, в Китае такая практика может считаться грубой, а в некоторых заведениях даже запрещена. В Японии же вместо денег за хорошее обслуживание уместнее подарить небольшой сувенир, особенно в отелях.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, чтобы быстрее пройти контроль безопасности в аэропорту, путешественникам советуют выбирать левую очередь, ведь большинство пассажиров инстинктивно идут направо, что делает левую очередь более быстрой. Также рекомендуется избегать сложных аксессуаров и носить удобную одежду, чтобы ускорить досмотр в пиковые периоды путешествий.

Кроме того, мы рассказывали, что некоторые сувениры могут вызвать серьезные проблемы на таможне, даже если они кажутся безобидными. К рискованным категориям относятся поддельные брендовые вещи, кораллы и ракушки, перцовые баллончики, мясные и молочные продукты, лекарственные травы и антиквариат.

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