Шпионские заговоры, двойная игра и собственная озвучка Киевстар ТВ: 2-й сезон 'Агентства' - уже на платформе

Сериал снят по мотивам французского хита "Бюро легенд".

Онлайн-премьера второго сезона сериала "Агентство" – напряженного шпионского триллера о мире спецслужб, секретных операций и опасных решений, где каждая ошибка может стоить жизни. Первая серия проекта уже доступна для просмотра с оригинальным озвучкой на "Киевстар ТВ". Новые серии будут появляться на платформе каждую среду.

В центре сюжета – агент ЦРУ по прозвищу Марсианин, который после работы под прикрытием вновь оказывается в водовороте шпионских операций. Ему приходится действовать в условиях двойной лояльности, скрытых угроз и личных рисков, где каждое решение влияет не только на успех миссии, но и на судьбы окружающих.

Во втором сезоне история выходит за пределы одной операции, объединяя международные спецзадания, внутренние конфликты в ЦРУ и постоянную опасность разоблачения агентов. Сериал, созданный по мотивам французского хита "Бюро легенд", держит напряжение до последней минуты, а среди исполнительных продюсеров проекта – Джордж Клуни и Грант Хеслов. Одну из ролей в сериале исполнил украинский актёр театра и кино Александр Рудинский, сыгравший украинского военного.

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Второй сезон "Агентства" станет отличным выбором для зрителей, которые ценят шпионские триллеры, политические драмы, истории о спецслужбах, сложных героев и непредсказуемые сюжетные повороты.

Смотрите новый сезон сериала "Агентство" – уже на платформе Киевстар ТВ.

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Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизоваться по своему номеру телефона.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямым эфирам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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