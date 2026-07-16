Цифры впечатляют: сколько на самом деле самых современных истребителей J-20 есть у Китая

Темпы его производства могут позволить Пекину к концу десятилетия получить около тысячи таких истребителей.

Китай продолжает быстрыми темпами расширять парк истребителей пятого поколения J-20 Mighty Dragon. По оценкам военных аналитиков, по состоянию на середину 2026 года Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая уже получили около 500 таких самолетов, что делает J-20 одним из самых массовых современных истребителей в мире, пишет TWZ.

Несмотря на то, что в последнее время внимание приковано к китайским боевым самолетам шестого поколения, именно J-20 остается ключевым элементом модернизации китайской авиации. Аналитики отмечают, что главным преимуществом программы стали не только технологии малозаметности, но и беспрецедентные темпы серийного производства.

J-20 совершил первый полет в 2011 году, а на вооружение был принят в конце 2016-го. Он стал третьим в мире истребителем пятого поколения, вступившим в полноценную службу после американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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За годы эксплуатации самолет неоднократно модернизировали. Китай заменил российские двигатели на собственные силовые установки, создал двухместную модификацию, а также усовершенствовал авионику и вооружение.

По оценкам аналитического центра RUSI, к концу 2025 года китайская промышленность уже выпускала примерно 120 J-20 в год, а на вооружении находилось около 300 машин. В то же время китайский военный эксперт Андреас Руппрехт считает, что к середине 2026 года количество поставленных самолетов выросло уже примерно до 500.

В настоящее время J-20 находятся на вооружении как минимум 14 боевых авиаподразделений ВВС Китая, а также используются в учебных и испытательных центрах. Часть подразделений уже получает модернизированную версию J-20A.

Аналитики прогнозируют, что при нынешних темпах производства к 2030 году Китай может иметь около 1000 истребителей J-20 различных модификаций. Это позволит Пекину существенно усилить свои военно-воздушные силы на фоне развития авиации США и других стран.

В то же время эксперты отмечают, что главным преимуществом Китая становятся именно масштабы производства современной авиационной техники. По их мнению, способность быстро выпускать сотни высокотехнологичных самолетов может иметь не меньшее стратегическое значение, чем их боевые характеристики.

J-20 – главные новости

В прошлом году стало известно, что военно-воздушные силы Китайской Народной Республики начали эксплуатировать двухместный вариант истребителя пятого поколения J-20.

Истребитель мог получить обозначение J-20S или J-20B. Первые фотографии самолета появились несколько лет назад, но с тех пор практически никакой информации о нем не поступало.

Некоторые эксперты считают, что двухместный вариант J-20 можно будет использовать для управления БПЛА, а также для радиоэлектронной борьбы. Распределение функций позволит снизить нагрузку на пилота при работе со сложными системами.

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