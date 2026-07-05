Новые правила ЕС вызвали хаос в аэропортах, но Брюссель не собирается отступать

Еврочиновники заявляют, что нужно просто помочь тем странам, которые не справились с внедрением правил.

Внедрение новой системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES) на внешних границах ЕС и в европейских аэропортах привело к значительным задержкам и сбоям в пассажирских перевозках в разгар туристического сезона. Как пишет Politico, теперь Европейская комиссия намерена провести переговоры с государствами-членами ЕС, чтобы минимизировать очереди и избежать значительных неудобств для путешественников.

Издание отмечает, что о соответствующих консультациях объявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер в письме к руководителям аэропортов и авиакомпаний, отправленном в пятницу. По его словам, система EES, которую начали поэтапно внедрять с октября прошлого года, призвана повысить безопасность внешних границ ЕС.

Эти правила готовились в течение восьми лет. Отныне граждане стран, не входящих в ЕС, при въезде в Шенгенскую зону проходят фотографирование и сдают отпечатки пальцев вместо традиционного проставления штампа в паспорте. В то же время ответственность за практическое внедрение системы возложена на национальные правительства, а ее запуск сопровождался техническими трудностями и существенным увеличением времени ожидания на границе.

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Обеспокоенность ситуацией выразили отраслевые объединения, в частности Airlines for Europe и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Они обратились к Еврокомиссии, предупредив о длинных очередях и задержках для пассажиров, направляющихся в ЕС или покидающих его.

Хотя ранее Брюссель отрицал наличие масштабных проблем с функционированием EES, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу признала, что для устранения "технических проблем" потребуется значительная работа.

Сам Бруннер заявил, что в целом система работает эффективно в большинстве государств-членов и европейских аэропортов. Однако он признал наличие отдельных проблемных направлений, объяснив задержки нехваткой персонала и недостаточной инфраструктурой. По словам еврокомиссара, в настоящее время отдельные страны могут временно приостанавливать сбор биометрических данных, чтобы ускорить прохождение контроля. В то же время Еврокомиссия "приложит дополнительные усилия, чтобы помочь тем государствам-членам, которые все еще сталкиваются с проблемами".

Согласно данным, полученным Politico от Еврокомиссии, с октября 2025 года система EES не разрешила въезд в ЕС 43 728 лицам из-за нарушений правил. Среди них 16 383 путешественника не смогли должным образом обосновать цель поездки, 8 739 человек могли превысить разрешённый срок пребывания, а более 400 человек пытались пересечь границу по поддельным документам.

Новости туризма

Как писал УНИАН, на фоне рекордной жары в Европе все больше туристов отказываются от южных курортов и выбирают более прохладные направления, что породило новый тренд "coolcation". Наибольший интерес вызывают города Северной Европы, в частности шведские Гетеборг и Стокгольм, где комфортные температуры и меньший наплыв туристов. В десятку лучших мест для такого "прохладного" лета в 2026 году также вошли Цюрих, Женева, Осло, Инсбрук и Зальцбург.

Кроме того, мы рассказывали, что в Швейцарии пользуется популярностью исторический железнодорожный маршрут, проходящий через живописный горный перевал. Туристам предлагают прокатиться на старинном паровозе, любуясь захватывающими пейзажами.

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