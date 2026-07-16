Путин напугал даже своих: российская элита выводит миллиарды за границу, – Bloomberg

С 2024 года российские власти активизировали кампанию по изъятию активов у ряда крупных бизнесменов.

Несколько самых богатых россиян, среди которых есть и близкие к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмены, за последний год вывели за границу миллиарды долларов. Причиной стали растущие опасения относительно состояния российской экономики и государственных финансов, пишет Bloomberg.

Громкие конфискации активов усилили страх среди представителей российской элиты, что государство может отобрать их имущество или они потеряют своё состояние. Об этом изданию сообщили шестеро состоятельных россиян и другие собеседники, осведомленные о настроениях российских миллиардеров.

По словам источников агентства, в последнее время несколько миллиардеров перевели за пределы России дополнительные активы, в частности из-за обеспокоенности ситуацией в банковском секторе. За последний год, а особенно в последние месяцы, самые богатые россияне начали менять структуру своих активов. Они всё чаще вкладывают средства в криптовалюты, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, прежде всего в странах Персидского залива.

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На протяжении десятилетий российские миллиардеры были желанными гостями на Западе, где заключали крупные бизнес-сделки, покупали элитную недвижимость и устраивали роскошные мероприятия. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году международные санкции вынудили многих из них вернуть активы в Россию и перерегистрировать там свои компании. В то же время значительная часть их имущества за рубежом была заморожена.

Однако и в самой России риски только возросли. С 2024 года власти активизировали кампанию по изъятию активов у ряда крупных бизнесменов, в частности тех, кто сохранял связи с Западом или имел двойное гражданство. Дополнительным фактором стало замедление роста российской экономики с 2025 года, что привело к сокращению прибыли бизнеса и ограничило возможности для инвестирования внутри страны.

Куда уходят российские деньги

Точный масштаб неофициального оттока капитала оценить сложно, ведь часть операций осуществляется через непрозрачные криптовалютные схемы и не отражается в официальной статистике. Однако двое собеседников Bloomberg, знакомых с инвестиционными решениями нескольких российских миллиардеров, оценивают объем такого оттока в этом году как минимум в десятки миллиардов долларов, что превышает прошлогодние показатели.

По их словам, именно страх перед конфискациями и экономической нестабильностью вновь ускорил вывод средств из страны.

В то же время многие состоятельные россияне и раньше искали возможности для инвестирования за рубежом, несмотря на санкции и войну. По оценке Центрального банка России, только за первый год полномасштабной войны страну покинуло около 250 млрд долларов капитала.

Один из собеседников Bloomberg сообщил, что начал переводить средства на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты из-за опасений усиления давления на крупный бизнес. Еще двое заявили, что продолжают инвестировать в ОАЭ, Турцию и Саудовскую Аравию, а еще один бизнесмен начал вкладывать средства в страны Африки.

По информации Bloomberg, россияне также активно покупают элитную недвижимость в Дубае и все больше инвестируют в жилье в Турции и Монако.

Финансовые проблемы России усугубляются

Дополнительное давление на олигархов создают финансовые проблемы государства. Путин ищет способы увеличить бюджетные поступления после предупреждений чиновников Минфина о том, что нынешний уровень расходов на войну в Украине является финансово непосильным. Он стремится сохранить военные расходы, сокращая финансирование других направлений.

В то же время в России растет беспокойство по поводу состояния банковской системы. Еще прошлым летом представители банковской отрасли предупреждали о высоком уровне проблемной задолженности и заявляли, что реальная ситуация значительно хуже, чем это признается публично.

Российские олигархи – другие новости

В марте Владимир Путин предложил олигархам скинуться в бюджет, чтобы Россия и дальше могла убивать украинцев, ведь экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться.

По данным Bloomberg, российские миллиардеры находятся под всё более сильным давлением со стороны государства: конфискация активов разрушает бизнес-империи и перераспределяет богатство в пользу более лояльных бизнес-групп, а антикоррупционные иски становятся движущей силой перераспределения активов в пользу государства.

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