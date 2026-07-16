Лайнеры с туристами застряли посреди Дуная: что произошло

Сообщается, что количество бронирований в июле уже сократилось на 18%

Уровень воды в Дунае упал почти до рекордно низких отметок, из-за чего несколько круизных судов застряли к северу от Будапешта, а экскурсионные рейсы по реке на этой неделе были отменены, пишет The Independent.

По данным Управления водных ресурсов Венгрии, в четверг утром уровень Дуная в Будапеште опустился на 8 сантиметров ниже исторического минимума, зафиксированного восемь лет назад.

В компании MAHART-PassNave, которая занимается организацией прогулочных рейсов по Дунаю, отметили, что нынешнее обмеление является частью долгосрочной тенденции. Несмотря на попытки судоходных компаний и портов приспособиться к новым условиям, уровень воды всё чаще опускается ниже критических для судоходства отметок. Впрочем, синоптики и специалисты ожидают, что уже на следующей неделе ситуация начнёт улучшаться, а уровень воды будет постепенно расти.

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Генеральный директор MAHART-PassNave Ласло Шомоди сообщил, что международные круизные суда пока могут заходить в Венгрию, однако многие из них вынуждены ждать в портах или вообще не могут продолжить маршрут из-за недостаточной глубины реки.

По его словам, международные речные круизы в настоящее время являются важнейшим сегментом венгерского судоходства. Ежегодно на них путешествуют около 600 тысяч туристов, что приносит значительную прибыль не только перевозчикам, но и туристической отрасли в целом. Наибольшая нагрузка в настоящее время приходится на порты Дьёр и Комаром на севере страны.

В то же время несколько круизных лайнеров остаются заблокированными в Будапеште и южном городе Мохач, поскольку не могут продолжить плавание из-за слишком низкого уровня воды.

Кроме того, в MAHART-PassNave сообщили, что из-за сложившейся ситуации количество бронирований в июле уже сократилось на 18%. Также в течение этой недели пришлось полностью приостановить экскурсионные рейсы в города, расположенные к северу от Будапешта.

Если уровень воды действительно начнёт подниматься, компания рассчитывает возобновить перевозки уже на следующей неделе.

О проблемах, связанных с обмелением рек, сообщила и круизная компания Avalon Waterways, которая на этой неделе отменила часть запланированных рейсов из-за низкого уровня воды не только в Дунае, но и в Рейне.

Жара создает проблемы по всей Европе

Этим летом Европа страдает от рекордной жары, которая приводит к масштабным перебоям в работе транспортной инфраструктуры, отмечают СМИ. В разных странах плавится асфальт, энергосистемы работают с перегрузкой, а железнодорожные перевозки сталкиваются со все большими трудностями.

Так, в аэропорту Осло, где температура воздуха на этой неделе должна была достичь 30 градусов – примерно на 10 градусов выше сезонной нормы, – работники поливали взлетно-посадочные полосы тысячами литров воды, чтобы предотвратить перегрев покрытия.

Между тем европейские железнодорожные операторы внедряют новые технологии, в частности искусственный интеллект и беспилотники для инспекции путей, а также разрабатывают более устойчивые конструкции подвижного состава, чтобы минимизировать задержки и отмены рейсов во время экстремальной жары.

Египет отказал ЛГБТ-лайнеру

Напомним, круизный лайнер The Scarlet Lady, арендованный туристической компанией Atlantis Events, специализирующейся на путешествиях для представителей ЛГБТК+-сообщества, не получил разрешения на заход в египетский порт. Запланированный заход в Александрию был отменен. Это произошло через несколько дней после того, как Турция также отказала судну в заходе в свою гавань. Об отмене стоянки в Египте почти 2 тысячи пассажиров узнали, когда у дверей их кают появилось официальное уведомление.

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