В Украине валюта подешевела: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,48 грн, а евро – 50,86 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 16 июля, снизился на 6 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,86 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,74 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,44 грн/евро, а курс продажи – 51,22 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, таким образом национальная валюта выросла также на 13 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в середине июля доллар будет оставаться вблизи психологической отметки в 45 гривень, а основные колебания будут происходить в относительно узком коридоре – 44,4–45 грн.

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