Сможет ли FP-7.x Freya уничтожать баллистику в воздухе: разработчики раскрыли характеристики

Первые испытания по перехвату баллистической цели планируется провести уже летом 2027 года.

Украинская компания Fire Point обнародовала новые подробности о разработке перспективной антибаллистической системы Freya и зенитной ракеты FP-7.x, которая должна стать ее основным элементом. Технический директор компании Ирина Терех в интервью Janes сообщила, что первое испытание с непосредственным перехватом баллистической ракеты запланировано примерно на июль 2027 года.

Ранее генеральный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявлял, что первое перехват ожидается до конца 2027 года, поэтому сейчас разработчики демонстрируют более оптимистичный график.

В компании также уточнили технические характеристики перспективной ракеты:

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максимальная скорость – 2200 м/с;

высота перехвата целей – 20–25 км;

ранее также сообщалось о возможной дальности поражения до 80 км.

Для сравнения: базовая баллистическая ракета FP-7, на основе которой создается новый перехватчик, имеет заявленную скорость около 1500 м/с.

Сможет ли Freya уничтожать баллистические ракеты прямым попаданием

Ирина Терех сообщила, что на данный момент FP-7.x будет использовать осколочно-фугасную боевую часть в качестве основного средства поражения. В то же время компания уже рассматривает возможность внедрения технологии hit-to-kill – кинетического перехвата.

Такой принцип предполагает прямое столкновение ракеты-перехватчика с целью, что позволяет полностью уничтожить баллистическую ракету вместе с её боевой частью. Именно так работает ракета PAC-3 MSE для комплекса Patriot.

В свою очередь, нынешняя концепция FP-7.x больше напоминает PAC-2 GEM-T, которая поражает цель взрывом и осколками, отклоняя её от траектории полёта. Для перехода к полноценной технологии "hit-to-kill", вероятно, понадобится система поперечного маневрирования, подобная той, что используется в PAC-3 MSE или Aster 30.

Разработку могут ускорить

Напомним, что одним из факторов ускорения проекта может стать создание Антибаллистической коалиции, в которую вошли Украина, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Она предусматривает совместные исследования и разработку современных средств противоракетной обороны.

9 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские чиновники и коалиция из восьми европейских партнеров в ближайшее время проведут первую встречу, посвященную совместной разработке киевских систем противоракетной обороны Freya.

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