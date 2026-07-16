В Балтийском море есть удивительное место, где вода прогревается как на Адриатике

Летом температура воды там достигает 21–22 градусов.

Купание в Балтийском море – не самое приятное развлечение из-за холодной воды. Однако оказалось, что это касается далеко не всех участков побережья, пишет naTemat.

Речь идет о Пуцкском заливе (Zatoka Pucka) на польском побережье.

В разгар летнего сезона вода здесь прогревается до 21–22 градусов по Цельсию, а во время жары – и выше. Многие туристы сравнивают эти условия с Адриатикой. Именно поэтому залив стал настоящим хитом для семейного отдыха.

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Почему вода здесь такая тёплая?

Авторы объясняют это несколькими особенностями региона:

мелкое дно – оно значительно быстрее и эффективнее впитывает солнечное тепло;

защищенное расположение – природный барьер ограничивает приток холодных водных масс с открытого моря и защищает от сильного ветра;

отсутствие сильного перемешивания водных масс – тёплые поверхностные слои не смешиваются так резко с более холодными глубинными течениями.

А вот в открытом море ситуация совсем иная. Там наблюдается так называемое явление апвелинга – подъем холодной воды из глубинных слоев на поверхность. Из-за этого даже после многих дней жары температура воды может оставаться низкой – 18–19 градусов, а порой и снижаться дальше.

Куда поехать

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что малоизвестный бюджетный курорт в Европе призывает туристов посетить его пляжи. Речь идет о турецком курорте Фетхие, который также пытается привлечь больше гостей. Городок на юго-западе Турции запустил масштабную рекламную кампанию в Лондоне, рассчитывая привлечь в первую очередь британцев. Бюджетному туристу отдых здесь обойдется примерно в 40–60 долларов в день.

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