16 июля магнитных бурь не будет, но есть нюанс (график)

Сегодня на нашу планету повлияет корональный выброс массы, но магнитной бури не ожидается.

Солнечная активность сегодня и в ближайшие дни будет низкая, и в целом ожидаются тихие геомагнитные условия, однако есть нюанс. Об этом свидетельствует прогноз Британской геологической служба.

Как ожидается, 16 июля существует вероятность активных периодов из-за возможного прибытия коронального выброса массы и небольшого увеличения скорости солнечного ветра от небольшой корональной дыры.

Ожидается, что активный период продлится всего один день и до магнитной бури он не усилится.

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По прогнозу, 17 и 18 июля ожидаеются полностью спокойные геомагнитные условия без магнитных бурь.

Персеиды 2026 - когда начнется один из самых ярких звездопадов года

Уже 17 июля на ночном небе начнётся ежегодный звездопад Персеиды – один из самых красивых метеорных потоков года. Он продлится до 24 августа, а пик активности ожидается 12–13 августа, когда при ясной погоде можно увидеть до 80 метеоров в час.

Персеиды появляются, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленных кометой Свифта-Туттля. Сгорая в атмосфере, они создают яркие световые следы. Для наблюдения не нужны специальные приборы – достаточно выбрать тёмное место вдали от городских огней. Лучшее время – после полуночи и перед рассветом.

Яркий свет Луны может ухудшить видимость, однако поток будет активен несколько дней, поэтому шанс полюбоваться "падающими звёздами" сохранится даже после ночи максимума. Особенность

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