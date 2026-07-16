Россия атаковала Киев: погибли два человека, среди раненых – ребенок

Под ударом оказались Дарницкий и Святошинский районы столицы. В результате попаданий возникли масштабные пожары в складских помещениях.

В ночь на 16 июля российские войска атаковали Киев. В результате обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадал Дарницкий район столицы. Там возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и грузовых автомобилях, припаркованных рядом. Спасатели ликвидировали возгорания.

По данным ГСЧС, именно в Дарницком районе погибли два человека. Еще два человека получили травмы, среди них – ребенок.

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В Святошинском районе в результате попадания разгорелся пожар в одноэтажном складском помещении. Там пострадали три человека. В настоящее время пожар локализован.

Спасатели продолжают работать на местах ударов и ликвидируют последствия российской атаки. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Последние атаки РФ на Киев

Напомним, в ночь на 14 июля россияне атаковали Украину восемью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, из которых 5 были сбиты. Это произошло впервые в июле, во время предыдущих обстрелов сбивать баллистические ракеты нечем было.

Во время предыдущей атаки на Киев 11 июля украинской противовоздушной обороне не удалось перехватить ни одну из шести баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

По данным ООН, российские атаки сделали июнь самым кровавым месяцем для мирного населения Украины с апреля 2022 года.

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