Представлено новое поколение самого популярного легкого реактивного самолета в мире

Первые поставки самолетов Embraer Phenom 300EV заказчикам запланированы на 2028 год.

Бразильская компания Embraer представила новую версию чрезвычайно успешного бизнес-джета Phenom 300, который уже почти 15 лет остается лидером продаж в своем классе. Об этом авиастроитель сообщил на своем сайте.

"Более десяти лет семейство Phenom 300 задает стандарт, по которому оцениваются все лёгкие бизнес-джеты. С новым Phenom 300EV мы вновь поднимаем эту планку", – отметил президент и генеральный директор подразделения Embraer Executive Jets Майкл Амальфитано.

Phenom 300EV сохранил максимальную скорость предыдущей версии – около 860 км/ч. В то же время инженерам удалось несколько увеличить дальность полета и максимальную полезную нагрузку. Теперь самолет может преодолевать более 3800 км без дозаправки и перевозить до 1390 кг полезной нагрузки.

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Одним из главных нововведений стал комплекс авионики Garmin G3000 Prodigy Touch, разработанный специально для Embraer. Система оснащена рядом новых функций, в частности Emergency Autoland – технологией автоматической аварийной посадки. Если пилот не сможет управлять самолетом, система самостоятельно возьмет на себя управление, выберет подходящий аэродром и безопасно посадит самолет.

По данным Embraer, Phenom 300EV станет крупнейшим бизнес-джетом в своём классе, оснащённым таким комплексом. Кроме того, самолёт получил автоматическую систему торможения Autobrake, которая повышает безопасность и делает взлёт и посадку более плавными.

Embraer также установит новый многофункциональный электронный контроллер Multi-Purpose Electronic Controller (MEC), который объединяет систему электродистанционного управления рулем направления (rudder-by-wire) и другие электронно-управляемые приборы самолета. Это позволяет снизить нагрузку на пилота и упростить техническое обслуживание.

Салон Phenom 300EV практически не отличается от салона модели 300E: он, как и раньше, имеет большие иллюминаторы и передовую систему герметизации салона. Однако в него было внесено несколько усовершенствований, в частности был переработан бар и улучшена система регулирования температуры.

Справка УНИАН. Phenom 300 – это легкий реактивный бизнес-самолет, разработанный компанией Embraer. Он может перевозить от 6 до 10 пассажиров на дальность около 3650 км. Экипаж самолета – 1 или 2 пилота.

Обычно Phenom 300 используется для VIP-перевозок, деловых (корпоративных) полетов и частных путешествий. На сегодняшний день построено около 940 таких самолетов.

Феномен популярности Phenom 300 связывают с сочетанием лучших в своём классе характеристик: высокой скорости, большой дальности и низких эксплуатационных расходов. Другие преимущества самолёта – большой объём багажного отсека и низкий уровень шума.

Бизнес-джеты – последние новости

Недавно американская компания Gulfstream Aerospace совместно с учеными завершила серию испытаний бизнес-джета G800, в ходе которых изучалось влияние использования экологичного авиационного топлива Sustainable Aviation Fuel (SAF) на образование конденсационных следов.

Во время испытаний G800 совершал полёты на высоте до 15,2 км, используя 100-процентное экологичное авиационное топливо SAF без добавления традиционного авиационного керосина. Рядом с ним в воздухе работал специально модифицированный Gulfstream G700, переоборудованный в летающую лабораторию, которая фиксировала и анализировала выбросы во время полета.

Напомним также, что в июне французская компания Dassault успешно провела первый полет своего нового флагманского бизнес-джета Falcon 10X. Самолет поднялся в небо из аэропорта Бордо-Мериньяк, открыв программу летных испытаний, которая должна подтвердить заявленные характеристики новой модели.

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