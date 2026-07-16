Замкомандующего Воздушных сил Елизаров подал рапорт об отставке

Он пояснил, что принял такое решение в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.

Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров подал рапорт об отставке. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Военнослужащий пояснил, что такое решение он принял в связи с увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны:

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение М. Федорова – это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!".

Видео дня

Он также опубликовал скриншот рапорта.

"Желания продолжать военную службу в Вооружённых Силах Украины не выражаю. Проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учётной специальности не желаю", – говорится в тексте.

Отставка Михаила Федорова – что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжаются кадровые перестановки в правительстве. В частности, планируется, что Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, а Министерство внутренних дел, вместо него, – действующий глава Нацполиции Иван Выговский.

Президент Владимир Зеленский не планирует повторно выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. В то же время, по информации СМИ, Федоров остается в президентской команде, а о его дальнейшей роли станет известно в ближайшее время.

Зеленский объяснил депутатам фракции "Слуга народа", что решил освободить Федорова от должности министра обороны из-за затянувшегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам одного из депутатов, во время встречи президенту было непросто объяснять своё решение.

Как отмечают источники, главной причиной кадрового решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба.

Вас также могут заинтересовать новости: