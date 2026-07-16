Успешна ли 40-дневная операция СБУ против России: The Guardian оценил результаты

По истечению 40 дней кампания скорее всего, не только продолжится, но и, возможно, еще больше усилится.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил 40-дневную кампанию ударов против российских целей, с целью заставить Путина прекратить войну.

Спустя три недели после начала кампании The Guardian оценил, что она собой представляет, насколько успешной оказалась и как повлияет на дальнейший ход войны.

Почему именно 40 дней?

Орыся Луцевич, глава Украинского форума в аналитическом центре Chatham House, видит в этом важную метафору, направленную на Путина.

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"Зеленский – мастер нарративного перформанса. Я думаю, это отсылка к 40 дням в чистилище в ожидании решения, отправиться ли в ад или рай. Послание в том, что мы уже считаем вас мертвыми. Теперь вам решать, спасать себя или нет", - говорит она.

Она также видит в продолжительности кампании и политическое значение.

"Выборы в Думу [российский парламент] состоятся в сентябре. Частично идея заключается в том, чтобы дать Путину понять: его власть ослабевает, когда мы делаем всё возможное, чтобы война затронула, в частности, Москву и Санкт-Петербург".

Профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен считает, что это психологическая кампания, и не ожидается, что она заставит Россию капитулировать. Однако это способ Украины сказать: "Мы можем перенести войну к вам".

"Я думаю, что главное – это попытка спровоцировать нефтяной кризис в России. Я думаю, что Зеленский также пытается сосредоточить внимание украинцев на том, что Украина делает на поле боя, говоря: "Мы действуем динамично и берем инициативу в свои руки", - говорит он.

Что включает в себя экампания?

Хотя Зеленский изначально не говорил об этом прямо, последующие комментарии украинских чиновников показали, что кампания включает стратегию "среднего удара", которая серьезно нарушила основные линии снабжения России, и кампанию дальних ударов по российским военно-промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам, судоходству и крупным городам.

Отставной австралийский генерал Мик Райан описывает ее прежде всего как "операцию влияния", призванную заставить Россию прекратить вторжение.

"Это единая кампания глубоких ударов по нефтеперерабатывающим заводам, военным объектам и крупным городам, призванная подтолкнуть Москву к прекращению войны", – написал он.

Каковы результаты на данный момент?

Увеличение масштабов и интенсивности ударов шокировало жителей Москвы, которые никогда не ожидали, что война так сильно коснется их самих.

На практике россияне теперь сталкиваются с длинными очередями на многих автозаправочных станциях. Также заметно влияние на оккупированный Россией Крым, где удары по ключевым мостам и дорогам на полуостров привели к отключениям электроэнергии и ощущению осады.

Это также порождает политические трения внутри России. Россияне обвиняют правительство в неспособности создать целостную систему противовоздушной обороны, способную адекватно защитить частный бизнес и критическую инфраструктуру.

Также успехи Украины в переносе войны в Россию – до и во время 40-дневной кампании – могли способствовать изменению отношения администрации Трампа к Украине, и стать причиной, по которой Трамп разрешил Киеву производить ракеты "Патриот".

Что будет дальше?

В обществе высказывались предположения, что кампания может включать в себя и другие масштабные военные действия, направленные на унижение Путина и подрыв его поддержки, в том числе против подразделений, считающихся ключевыми для поддержания режима Путина.

Также высказываются предположения, что Украина может снова попытаться отвоевать территорию у России.

И несмотря на то, что кампания позиционируется как 40-дневная, Луцевич считает, что она, скорее всего, не только продолжится, но и, возможно, еще больше усилится.

Удары по России

Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре все сильнее сказываются на жизни внутри РФ. Дефицит топлива, многочасовые очереди на АЗС и стремительный рост цен уже охватили большинство российских регионов.

Также украиские дроны долетели до Сибири и могут угрожать всем НПЗ региона, военным базам и крупнейшему в РФ газовому хранилищу.

В то же время аналитики считают, что эти проблемы вряд ли станут политической угрозой для режима Владимира Путина.

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