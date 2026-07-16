Людям, родившимся в эти дни, нумерологи обещают особую удачу

Эти люди с самого рождения обладают особой связью с удачей.

Нумерология утверждает , что каждая дата рождения несет в себе энергию конкретной планеты, которая определяет черты характера человека и его склонность к успеху, пишет Times of India.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Выделили несколько дат рождения, которые традиционно считаются "магнитом" для удачи.

Видео дня

В то же время, как отмечают эксперты, следует различать удачу "для себя" и удачу "для других" – некоторые даты как будто притягивают успех к своему обладателю, а некоторые делают человека источником удачи для окружающих.

1, 10, 19 и 28 числа

Люди, рожденные в эти дни, связаны с Солнцем. Им присущи харизма и внутреннее сияние, которые притягивают к ним людей. Благодаря связи с Солнцем такие люди обладают природными лидерскими качествами и уверенностью в себе – и, по словам нумерологов, способны достичь любой цели, если настроены решительно.

3, 12, 21 и 30 числа

Эти даты связаны с Юпитером – планетой, символизирующей успех, рост и креативность. Люди, рожденные в эти дни, от природы оптимистичны и, как считается, обладают глубокими духовными знаниями, притягивающими в их жизнь позитив. Именно сильный оптимизм и делает их магнитом для удачи – в отношениях, карьере и финансах.

6, 15 и 24 числа

Родившихся в эти даты нумерологи связывают с Венерой – планетой гармонии, баланса и заботы. Такие люди естественным образом притягивают крепкие отношения и финансовую стабильность, ведь отличаются доброжелательностью и сочувствием. Они дарят счастье родным, друзьям и коллегам – и именно поэтому сами притягивают и деньги, и удачу.

Ранее мы писали о датах рождения, обладатели которых излучают необычайно тёплую ауру.

Вас также могут заинтересовать новости: