Почему скрипит ламинат и как устранить эту проблему без лишних затрат

Во многих случаях проблему можно решить, если правильно определить ее причину.

Скрип ламината – одна из самых распространенных проблем после укладки напольного покрытия. Как объясняют специалисты, ламинат относится к так называемым "плавающим" полам, поэтому панели не приклеиваются к основанию, а могут незначительно смещаться. Именно это иногда и становится причиной неприятных звуков, пишет Hovege.

Чаще всего ламинат начинает скрипеть из-за неровностей чернового пола. Если под покрытием есть углубления или выступы, панели смещаются при ходьбе и создают шум.

В случае незначительных перепадов может помочь качественная подложка. Если же неровности значительные, придется демонтировать покрытие и выравнивать основание.

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Недостаточный компенсационный зазор

Еще одна распространенная причина – отсутствие достаточного зазора между ламинатом и стенами. Поскольку материал расширяется и сжимается из-за изменения температуры и влажности, ему нужно немного места для движения.

Если панели упираются в стену или дверную коробку, проблему иногда можно устранить, аккуратно подрезав край покрытия после демонтажа плинтуса.

Влажность в помещении

Ламинат чувствительно реагирует на изменение влажности. Если воздух слишком сухой или, наоборот, слишком влажный, доски могут деформироваться и начать скрипеть.

Специалисты рекомендуют поддерживать уровень влажности в помещении в пределах 40–60%.

Изношенные замковые соединения

Со временем могут повреждаться замки, с помощью которых соединяются ламели. В таком случае отдельные элементы начинают смещаться и издавать характерный скрип.

Иногда достаточно заменить только поврежденные панели, однако в более сложных случаях придется частично разбирать пол.

Помогут ли домашние методы

Некоторые владельцы засыпают в щели тальк или пищевую соду, чтобы уменьшить трение между панелями. Эксперты отмечают, что такие способы могут лишь временно приглушить звук, но не устраняют причину проблемы.

Когда ремонт лучше отложить

Специалисты советуют не спешить с демонтажем, если ламинат лишь изредка скрипит, но не прогибается, не смещается и не имеет других повреждений.

Особенно осторожно следует действовать, если:

покрытие старое и может повредиться при демонтаже;

ламинат был приклеен;

нет запасных панелей для замены;

скрип появляется лишь в одном-двух местах.

В таких случаях неудачный ремонт может нанести больше вреда, чем сам скрип, и привести к необходимости полной замены напольного покрытия.

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