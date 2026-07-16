Этический совет не пропустил из-за недоброчестности в ВРП Кучерявенко – бывшего председателя комиссии по отбору Кривоноса на НАБУ, – адвокат

Бывший председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора НАБУ Николай Кучерявенко не прошел отбор в Этическом совете и выбыл из конкурса в Высший совет правосудия от научных учреждений. Члены международной комиссии признали, что он не соответствует критериям профессиональной этики и добросовестности. Об этом написал известный юрист, адвокат Ростислав Кравец.

"Главный фаворит от агентов хаоса, отчим Миши Жернакова Николай Кучерявенко не прошел Этический совет и выбыл из конкурса в Высший совет правосудия от научных учреждений. Иностранцы его не пропустили. Похоже, что-то пошло не по плану", – отметил он.

Адвокат напомнил, что Кучерявенко был председателем комиссии, избравшей весьма сомнительную кандидатуру Семена Кривоноса на должность директора НАБУ. Он подчеркнул, что тот ранее был обвиняемым по делу о подкупе избирателей и использовал чужого ребенка для уклонения от ответственности, а затем этот ребенок куда-то исчез.

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По его словам, Этический совет допрашивал Кучерявенко о получении им указаний относительно определения победителя конкурса в НАБУ, но тот все отрицал. Во время собеседования возникли вопросы о четырех недостроенных квартирах и средствах на все это, сообщил Кравец.

"Как объяснил Кучерявенко, средства он одолжил у друга. И ссуда была причудливой – частями в суммах, не подлежащих декларированию. Был составлен соответствующий протокол о коррупционном правонарушении, который был обжалован. Странны все эти добропорядочные Маселко, Шабунин и вот теперь Кучерявенко, все с сомнительными доходами и нарушением антикоррупционного законодательства", – констатировал он.

Известный юрист обратил внимание на то, что иностранцы поставили под сомнение законность займа Кучерявенко, логично спросив, как могут отсутствовать документы о нём у профессора финансового и экономического права.

Отдельные вопросы, заметил он, касались диссертации его пасынка – Михаила Жернакова, который, по мнению многих, обладает сомнительными знаниями, но все же получил ученую степень. Похоже, Жернаков уже получил красную карточку на мероприятии, заключил адвокат.

"Эта ситуация демонстрирует острую необходимость реформы и проверки всех этих безработных активистов", – подытожил Кравец.

Ранее экс-прокурор САП Станислав Броневицкий подчеркнул, что, согласно данным САП, директор НАБУ Семен Кривонос был назначен с нарушением закона.

Продолжая тему Этического совета и Кучерявенко, он высказался о необходимости предусмотреть действенный механизм пересмотра результатов конкурса.

"Действующее законодательство не содержит надлежащего правового механизма реагирования на ситуации, когда уже после завершения конкурса и назначения лица на должность руководителя государственного органа выявляются обстоятельства, ставящие под сомнение объективность самого конкурсного отбора. Следует предусмотреть действенный механизм пересмотра результатов конкурса по вновь выявленным или существенным обстоятельствам. Без такого механизма конкурсная модель остается несовершенной", – констатировал Броневицкий.

14 июля Этический совет принял решение о соответствии кандидатов в члены Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добросовестности. Пять кандидатов не прошли проверку: Павел Гультай, Николай Кучерявенко, Ярослав Мельник, Раиса Минченко и Наталья Савинова.