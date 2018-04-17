Уик-энд в Будапеште: как бюджетно и содержательно провести настоящие европейские выходные

Как добраться до Будапешта

Есть несколько довольно бюджетных способов попасть из Киева в Будапешт – на самолете, на поезде или на автобусе. Остается только выбрать самый оптимальный вариант, в зависимости от того, сколько у вас времени и денег на поездку. Учитывая, что мы рассматриваем вариант с поездкой на выходные, т.е. 2-4 дня – в данном случае лучше всего подойдет авиасообщение. Варианты с поездом или автобусом все же в данном случае подойдут больше для жителей западных частей Украины.

Венгерский лоукост Wizz Air предлагает сразу несколько рейсов в неделю из Киева. Самые дешевые из них на данный момент стоят 1329 гривень в один конец, начиная с 8 мая. Если ехать раньше – билеты будут дороже. С обратными билетами ситуация несколько сложнее – самые дешевые от 1329 гривень продаются на даты после 5 июня. А потому дешевле всего будет лететь в Будапешт начиная с июня 2018 года, когда можно вполне уложиться в сумму 2700 гривен туда-обратно.

Также можно посмотреть билеты эконом-класса из Киева до Будапешт от МАУ. На даты с 6 мая еще есть достаточно предложений от 1656 гривень в один конец.

Добраться до самого Будапешта из Международного аэропорта имени Ференца Листа (именно туда прилетают самолеты) не составит особого труда. Доехать можно как с помощью железной дороги, так и с помощью автобусов, микроавтобусов или шаттлов. Билеты на них купить можно на месте. Если же лететь самолетами Wizz Air – можно на сайте авиакомпании заказать себе дополнительно трансфер автобусами-шаттлами от авиаперевозчика.

Где остановиться в Будапеште

Будапешт является популярным туристическим городом, а потому там можно найти предложения размещений на любой вкус и бюджет – начиная от номеров в общих номерах в бюджетных хостелах (цены стартуют от 200 гривень/ночь с человека) и заканчивая люксовыми СПА-отелями с собственными выходами к знаменитым термальным источникам Будапешта (цены от 3500 гривень/ночь).

Всего же в Будапеште даже на начало мая еще доступны более 750 всевозможных предложений от отелей или хостелов. Одноместный номер в среднем по уровню отеле/хостеле поближе к центру обойдется в сумму приблизительно от 600 гривень/ночь. Если же есть желание разместиться поближе к термам (до 2 километров пешком) – можно подобрать себе уже довольно приличные по уровню отели с номерами от 800 гривень/номер.

Ну и не стоит забывать о возможности снять себе квартиру/апартаменты на время визита. Такой вариант особенно подойдет тем, кто путешествует компанией. Цены на аренду квартир в Будапеште стартуют от 1000 гривень/сутки.

Валюта и язык Венгрии

Венгрия относится к тем странам Евросоюза, которые еще не перешли на евро. Там до сих пор ходит местная валюта – венгерский форинт. При этом номиналы у форинта довольно крупные, а потому по началу будет несколько сложно сориентироваться. Монеты там ходят в номиналах 5, 10, 20, 50, 100 и 200 форинтов, а банкноты - 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 форинтов.

При этом курс гривны к форинту составляет приблизительно 1 к 10, т.е. 100 венгерских форинтов равны где-то 10 гривням. При этом с покупкой венгерских форинтов в Украине могут возникнуть проблемы, а потому лучше все же ехать с долларами или евро (по возможности перед поездкой стоит ознакомиться, курс какой из этих валют выгоднее к форинту). С обменниками в Будапеште особых проблем нет – там достаточно небанковских точек обмена валют, которые работают довольно поздно, как и в Киеве.

Венгерский язык, или на старый манер – мадьярский, довольно сложный для восприятия для нашего человека, ведь он не похож ни на славянские языки, ни на романо-германские. При желании, разумеется, лучше выучить несколько самых ходовых слов, выражений и географических обозначений – и вам будет легче ориентироваться, и местным приятно. Для основных коммуникаций вполне подойдет английский. Ведь Венгрия уже давно зарабатывает туризмом, а потому в местах концентрации туристов там неплохо говорят на английском языке. Также в Венгрии хорошо понимают немецкий язык – не зря же она долго была частью Австро-Венгерской Империи, а потому в стране до сих пор довольно тесные связи с соседями.

Городской транспорт в Будапеште

Пожалуй, самым удобным в Будапеште городским общественным транспортом является метрополитен, один из старейших в мире. По своей структуре Будапештский метрополитен чем-то похож на киевский: метро в столице Венгрии состоит из четырех линий - старой и трех новых. При этом три из них пересекаются на пересадочной станции «Деак Ференц тер» в центральной части города, а кольцевых маршрутов нет.

Также в городе ходят автобусы, трамваи, городские электрички, речные трамвайчики и фуникулер к Будайской крепости. Вот так выглядит транспортная сетка Будапешта.

Кстати, отдельное внимание стоит уделить трамвайному маршруту №2 – идеальному для туристов, которые хотят осмотреть весь город, но при этом не идти пешком или не покупать дорогостоящую автобусную экскурсию по городу на специальных автобусах (ну или у кого мало времени). Билет на такой желтый трамвайчик обойдется в 350 форинтов, и за время в пути из окна можно будет осмотреть основные достопримечательности города вдоль реки Дунай – знаменитые мосты, здание парламента, Королевский дворец, вид на Буду, гору Геллерт и многое другое. Как вариант, в одну сторону можно прогуляться вдоль Дуная пешком, а обратно – уже на трамвайчике.

Как и везде в Европе, на общественный транспорт в Будапеште доступен достаточно широкий спектр категорий билетов – на короткие расстояния, комбинированные или сразу на несколько поездок, а также проездные на один день, на несколько дней и так называемые Budapest Card, которые дают возможность не только пользоваться транспортом, но и другими услугами – вход в музеи, термальные бани, а также скидки на еду или культурные мероприятия, которые подключены к программе. Обычный билет на метро без каких-либо скидок обойдется в 250 форинтов, а на другой транспорт – от 350 форинтов (такой билет позволяет делать пересадки на определенных линиях и действителен 80 минут с момента отметки компостером). Комплект из 10 билетов обойдется в 3000 форинтов, проездной на 24 часа – в 1650 форинтов, а карточка Будапешта на сутки – в 6490 форинтов. По ссылкам можно подробно ознакомиться с графиками и ценами на проезд в Будапеште. К слову, по отдельному расписанию в городе ходят и ночные маршруты общественного транспорта.

Гастрономические секреты Будапешта

Всевозможные кафе/рестораны, где можно попробовать венгерскую национальную кухню, можно в большом количестве найти в каждом туристическом районе города. В Будапеште обязательно стоит попробовать венгерский гуляш (нечто среднее между супом и мясным рагу, которого нынче существует несколько вариаций), куриный паприкаш (блюдо из белого мяса, обильно приправленное сметаной и паприкой), суп-гуляш из оленины в буханке хлеба, турош чуса (лапша с творогом, сметаной и шкварками), венгерский штрудель ретеш, венгерский фаст-фуд лангош (лепешка из пресного дрожжевого теста, сваренная на горячем масле, со всевозможными начинками и наполнителями), ну и, конечно же, знаменитое токайское вино.

Важная информация – венгерская кухня довольно сытная, а порции – внушительные. Потому заказывая что-то в меню, стоит правильно рассчитывать свои силы. Если вас как минимум двое, а попробовать хочется все – лучше заказать по одной порции интересующих вас блюд и просто поделиться друг с другом.

Если хотите попробовать все и сразу – стоит обратить внимание на местную сеть ресторанов Trófea Grill Restaurant (их в городе три). Особенность этих заведений заключается в том, что за фиксированную плату можно пить и ест все, что есть в меню (за исключением нескольких премиум-позиций, доступных за доплату). В меню ресторана есть национальная кухня, континентальная кухня по типу «шведский стол», блюда из рыбы, десерты и прочее. Есть специальные предложения на праздники/дни рожденья и в определенные часы. Учитывая, что цена такого «гастрономического абонемента» очень даже приятная (от 4000 до 6600 форинтов с человека (около 400-660 гривень), здесь обычно бывает много посетителей и потому лучше забронировать столик заранее.

Ну а для любителей котиков есть еще одно интересное заведение - Cat Café на улице Révay, 3. Здесь можно выпить чашечку кофе или чая с вкусным десертом в окружении кошек, которые живут прямо в кафе (для них там даже оборудованы специальные места для отдыха). Котики там ходят вполне свободно и их можно погладить (только не слишком навязчиво). При этом помещения кухни и витрины надежно отгорожены, чтобы животные не попали к еде. А вот уже на ваш столик они могут легко заскочить и отобрать десерт, так что стоит быть внимательным.

Что посмотреть в Будапеште

С туристической точки зрения город Будапешт достаточно удобен, и делится на две части – Буду и Пешт – по разные стороны Дуная. Отталкиваясь от такого деления можно отправиться в прогулку по Будапешту, чтобы максимально все успеть.

Исторические достопримечательности Пешта

В первый день в Будапеште можно для начала прогуляться по Пешту – восточной равнинной части города, занимающей около 2/3 его территории. Именно здесь находится значительная часть достопримечательностей Будапешта, включая Венгерский парламент и проспект Андраши.

Как вариант, можно начать прогулку от Моста Маргит. Кстати, именно он ведет на одноименный остров Маргит, где каждый август проходит один из крупнейших музыкальных фестивалей Sziget. Но и сам по себе остров очень даже интересен для прогулок – тут красивая природа, тихо и спокойно. Есть довольно красивый и большой танцующий/поющий фонтан и мини-зоопарк, а если пройти вглубь – можно натолкнуться на знаменитую водонапорную башню с оупен-эйр театром или на руины старой церкви. В общем, бродить здесь можно пару часов как минимум, неожиданно наталкиваясь на что-то увлекательное. Так что обязательно зайдите на остров – перед экскурсией по исторической части Пешта, после нее или в другой день. Да и с моста Маргит открывается отличный вид.

Ну а пока вернемся к пешей экскурсии по Пешту. Можно начать прогулку с улицы Szent István Körút в противоположном направлении от моста Маргит. Улица сама по себе довольно интересная, с множеством красивых исторических зданий, в которых нынче расположены хостелы, магазинчики с продуктами или сувенирами, пункты обмена валют, кафешки, кофейни и так далее. Так что, начав прогулку с этой улицы, еще и сможете прикупить что-то из предметов/продуктов первой необходимости или обменять валюту.

Дальше через улицу Terez вы выйдите к знаменитому проспекту Андраши - парадному проспекту венгерской столицы, который за его величественный элегантный облик называют будапештскими Елисейскими Полями. Кстати, проспект Андраши внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отсюда можно двинуться по направлению к Дунаю через знаменитое здание Венгерского государственного театра, достойного внимания как внутри, так и снаружи. Даже если вы не ценитель такого искусства, можно просто заглянуть внутрь на экскурсию по залам.

Дальше, еще ближе к Дунаю, находится невероятной красоты Базилика Святого Иштвана – главный католический собор и крупнейший храм столицы Венгрии.

Кстати, в этом районе также довольно много кафе, где можно перекусить, и развлекательных центров. Так что в этой точке можно устроить себе небольшой привал перед продолжением прогулки.

Если позволяют время и силы – очень рекомендуем свернуть от Базилика Святого Иштвана к улице Дохань, где расположена Будапештская Большая синагога – самая крупная в Европе.

Здание синагоги выполнено в псевдоисторическом мавританском стиле и увенчивается двумя куполами-луковицами. Выглядит это действительно сказочно. Также постарайтесь зайти во внутрь, только с расписанием работы и часами посещения для туристов стоит ознакомиться заранее.

Дальше последует, пожалуй, самый известный мост Будапешта - Цепной мост Сечени, первый постоянный мост через Дунай. Мост этот ведет прямиком к Будапештскому фуникулеру, ведущему на Будайскую крепость. Сам по себе мост очень красив, но, пожалуй, гораздо более впечатляюще он выглядит со стороны – от здания парламента или с моста Маргит. Особенно туристам любят рассказывать всевозможные истории о львах в начале моста, у которых якобы нет языков (на самом деле они есть, просто не со всех ракурсов видны).

От Цепного моста можно пройтись пешком вдоль Дуная в сторону знаменитого здания венгерского парламента, сочетающего в себе элементы неоготики и парижского боз-ара. Фасад здания украшают статуи венгерских правителей и правителей Трансильвании, а интерьеры здания содержат пышный декор под Средневековье, с использованием мозаик, панно, витражей и так далее. Все это выглядит просто грандиозно.

Возле здания парламента также находятся мемориал Кошута, памятники Ференцу Ракоци II, Имре Надю, Аттиле Йожефу и участникам восстания 1956 года в Венгрии.

Кстати, на пути от Цепного моста к зданию парламенту обратите внимание на мемориал в память о жертвах Холокоста - Туфли на набережной Дуная, отображающий трагические страницы истории периода Второй мировой войны. В 1944-1945 годах, чтобы не заниматься захоронением, нацисты расстреливали жертв прямо на берегу реки, для экономии пуль сковывая цепью в 50-60 человек и стреляя только в первого — падая, он тянул за собой остальных. Теперь об этом напоминают множество скульптурок туфель на набережной Дуная.

Закончить маршрут можно зданием Этнографического музея в Будапеште недалеко от парламента. Оно интересно туристам как с архитектурной точки зрения, так и познавательной – ведь он считается одним из крупнейших музеев этнографии в Европе.

Такой маршрут протянется где-то на 7 километров и займет около 1,5 часа, если сильно нигде не останавливаться. Но, разумеется, если вы намерены основательно все рассмотреть, зайти на экскурсии внутрь зданий – рассчитывайте чуть ли не на целый день, учитывая остановки на кофе или перекус.

Ну и не забывайте, что вдоль набережной от моста Маргит и по направлению к Цепному мосту (и дальше) можно прокатиться на знаменитом желтом трамвае №2 и полюбоваться из окна на все красоты Будапешта.

По холмам Буды

Буда находится по другой берег Дуная напротив Пешта, а ее территория покрыта холмами и лесами. Именно здесь расположен знаменитый комплекс Будайская крепость, или замок Буда, включающий в себя Королевский дворец и руины средневекового замка, Церковь Святого Матьяша, Дворец Шандора и многое другое.

В этой же части города расположена еще одна из самых популярных достопримечательностей – почти белое архитектурное сооружение с шатровыми башнями, аркадами и балюстрадами – Рыбацкий бастион, откуда открывается отличный вид на город.

Также на стороне Буды, чуть дальше вдоль реки от Будайской крепости, находится гора Геллерт с цитаделью на вершине – еще одна прекрасная обзорная площадка с видом на оба берега Дуная. Здесь же находится так называемый философский сад и пещерная католическая церковь.

Начинать маршрут удобнее всего от Будайской крепости, поднявшись на фуникулере от Цепного моста. После прогулки по комплексу можно свернуть к Рыбацкому бастиону и потом вернуться обратно к горе Геллерт.

А уже от Геллерта по мосту Эржебет можно пройти к центральному рынку Будапешта – его здание также интересно с архитектурной точки зрения, но и закупиться тут можно – продуктами или другими товарами.

По самым скромным расчетам такой маршрут протянется километров где-то на 5 километров, а дорога из пункта А в пункт Б займет чуть больше часа. Но с учетом остановок и прогулок по достопримечательностям (а там есть где разгуляться), ориентируйтесь часов на 4-5.

Поездка на Площадь Героев

Еще одной знаменитой площадью в Будапеште, достойной внимания, является Площадь Героев в Пеште, известная также еще как Площадь Королей. Она находится в конце проспекта Андраши, потому из исторического центра можно дойти пешком от проспекта или подъехать на метро. В принципе, до площади можно продлить первую экскурсию по Пеште (если у вас не будет времени попасть сюда в другой день). Но так как в этом районе есть еще несколько достойных внимания туристических объектов, если время позволяет, можно посвятить целый день визиту сюда. Ведь за Площадью Героев начинается городской парк Варошлигет, где можно провести чуть ли не весь день.

Саму Площадь Героей украшают несколько памятников. Центральный посвящен тысячелетию перехода мадьяр через Карпаты и представляет собой высокую колонну, на вершине которой находится фигура архангела Гавриила на земном шаре с короной короля Иштвана и апостольским крестом. У подножия монумента изображены вожди семи мадьярских племен во главе с князем Арпадом, основателем правившей венгерской династии.

За ним - две полукруглые колоннады, или же памятник героям Венгрии. Длина каждой из колоннад составляет 85 м, а между колоннами слева направо установлены бронзовые статуи представителей династии Арпадов.

Отсюда можно отправиться в парк Варошлигет. Именно здесь находятся знаменитая купальня Сечени, столичный цирк, Музей транспорта (очень рекомендуем посетить туристам с детьми, хотя и взрослым парням будет очень интересно), знаменитый ресторан «Гундель», которому уже более 150 лет, а также Будапештский зоопарк.

К слову, зоопарк в Будапеште вполне может претендовать на звание одного из лучших в Европе. В нем собрана довольно интересная коллекция животных со всех частей мира. При этом есть несколько павильонов, где животные содержатся вне закрытых клеток, а потому можно прогуливаться по обширным помещениям с растительностью в окружении, например, лемуров или экзотических птиц. Да и отдельные павильоны, как например для слонов, сами по себе являются настоящими памятниками архитектуры.

Также в парке Варошлигет есть несколько искусственных озер, у одного из которых возвышается замок Вайдахуняд в эклектическом стиле.

Во дворе замка находится статуя Анонима, неизвестного автора хроники Gesta Hungarorum (исторического сочинения на латыни, содержащего информацию о ранней истории венгров).

Также рядом с замком установлен памятник архитектору замка Игнацу Альпару. В настоящее время в замке Вайдахуньяд располагается Сельскохозяйственный музей.

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Разумеется, Будапешт никак не ограничивается этими объектами. Здесь еще можно найти много известных и не очень туристических мест, куда стоит заглянуть. Но, пожалуй, это тот необходимый минимум, который каждый турист, приехавший впервые в столицу Венгрии, просто обязан посетить. Ну и, естественно, каждый может подыскать себе и другие развлечения, согласно своим интересам – походы по развлекательным заведениями или концертам, посещение музеев, шопинг, прогулки на речном трамвайчике или уделить больше времени посещению купален и термальных источников.

В общем, если у вас есть три-четыре дня свободного времени, желание посетить настоящую Европу и сравнительно небольшой бюджет (при желании можно уложиться в сумму до 10 тысяч гривень, уже включая питание, развлечения и прочие расходы; только дорога+плюс жилье при грамотном планировании обойдется в 4 тысячи гривень с человека) – смело отправляйтесь на выходные в Будапешт.

Марина Григоренко