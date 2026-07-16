Россия ударила по Украине баллистическими ракетами: сколько удалось сбить

Кроме того, во время ночной атаки Россия применила крылатые ракеты с акватории Черного моря, но они не достигли целей.

В ночь на 16 июля Россия атаковала Украину, в том числе 8 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области, из которых 3 удалось сбить. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в атаке противником были задействованы 4 крылатые ракеты Х-22/32 из акватории Черного моря, которые не достигли цели, одна противорадиолокационная ракета Х-31П, 5 баражующих боеприпасов типа "Бандероль" и 146 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивные), "Гербер", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово – РФ, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, противовоздушной обороной, помимо трех баллистических ракет, сбито 129 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

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"Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных БПЛА в 15 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 7 точках", – сообщили в Воздушных силах.

Атака на Украину 16 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июля впервые в этом месяце была сбита баллистическая ракета над Киевом. В комментарии УНИАН авиационный эксперт Богдан Долинце сказал, что это свидетельствует о том, что Украина получила противобаллистические средства поражения.

При этом он напомнил, что сбивание баллистической ракеты невозможно без противоракетных средств поражения. То есть именно с помощью ракет PAC-3, поскольку на сегодняшний день других комплексов у Украины нет.

По его словам, речь может идти о получении Украиной определенного количества таких средств. При этом он добавил, что информация об их количестве остается засекреченной и публично не комментируется ни правительственными, ни военными структурами.

Ранее эксперты и чиновники заявляли, что Украине нечем сбивать российские ракеты, и просили партнеров помочь

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