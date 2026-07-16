Причина слабого Wi-Fi дома кроется не в роутере: эксперты рассказали, как это исправить

Если и беспроводное соединение подводит, некоторые прибегают к прокладке кабеля или используют комплекты Powerline.

Многие, столкнувшись со слабым сигналом Wi-Fi дома, сразу бегут за новым, более дорогим роутером. Однако это решение чаще всего не срабатывает, ведь причина проблемы обычно вовсе не в самом устройстве, пишет MakeUseOf.

Логика понятна: роутер ассоциируется с "лицом" домашнего интернета. Но на самом деле его главная задача – управлять трафиком между внешним интернетом и домашней сетью, а не обеспечивать идеальное покрытие в отдаленных уголках квартиры.

Если цель – именно улучшить покрытие, нужен не новый роутер, а отдельное устройство – точка доступа (Access Point, AP).

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Самый популярный и самый дешевый способ решения проблемы мертвых зон – Wi-Fi-репитеры (усилители). Но они подключаются к роутеру беспроводным способом и работают в том же диапазоне частот, принимая и передавая сигнал одновременно. Из-за этого доступная скорость сразу падает вдвое. Точка доступа же подключается к основному роутеру кабелем, поэтому транслирует сеть без потери сигнала.

Если для этого используется старый второй роутер, его обязательно следует перевести в "режим AP". Это позволяет избежать конфликтов из-за двойного NAT, которые могут вызывать серьезные сбои в онлайн-играх, VoIP-сервисах и работе сетевых накопителей (NAS).

Перед покупкой нового оборудования эксперты советуют сначала составить карту реальных мертвых зон квартиры с помощью приложения для анализа Wi-Fi, а также скорректировать положение антенн роутера: наилучшее покрытие достигается, когда одна антенна расположена вертикально, а другая – горизонтально.

Когда и кабель подводит

Если и беспроводное соединение подводит, некоторые прибегают к физической кабельной разводке или комплектам Powerline – адаптерам, передающим данные через электросеть дома. Но перепады напряжения и электрические помехи часто снижают стабильность такого соединения. Еще одна распространенная ловушка – дешевые USB-Ethernet-переходники для подключения ноутбука к гигабитному интернету: из-за отсутствия вентиляции они быстро перегреваются и "душат" скорость, поэтому в итоге интернет оказывается медленнее, чем при качественном Wi-Fi-соединении.

Впрочем, иногда дорогое оборудование вообще не требуется. Если сеть внезапно начала тормозить, обычная перезагрузка роутера на 30 секунд способна творить чудеса – она очищает лишние данные в памяти устройства и устраняет возможные сетевые конфликты.

Еще один скрытый лайфхак касается ширины канала. Многие считают, что более широкий канал автоматически означает более быстрый интернет. Теоретически это так, но в густонаселённых многоквартирных домах слишком широкие каналы (например, 40 МГц в диапазоне 2,4 ГГц) впитывают значительно больше помех от соседних сетей. Если ограничить ширину канала в диапазоне 2,4 ГГц до более узкого значения – 20 МГц, стабильность соединения и реальная пропускная способность заметно повысятся.

В заключение стоит проверить, поддерживает ли имеющийся роутер фирменные Mesh-технологии (например, ASUS AiMesh или TP-Link OneMesh). Они позволяют, добавив совместимую точку доступа к имеющемуся роутеру, создать единую "умную" сеть – без полной и дорогостоящей замены всей сетевой инфраструктуры.

Проверенный лайфхак

Ранее УНИАН писал, что популярный вирусный лайфхак с фольгой за роутером также получил научное подтверждение. Специалисты Android.com.pl проверили, действительно ли лист алюминиевой фольги, установленный между роутером и стеной, способен улучшить сигнал Wi-Fi. Тесты показали, что на скорость отправки данных фольга не повлияла, зато скорость загрузки возросла – в пиковых значениях прирост достигал почти 50 Мбит/с.

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