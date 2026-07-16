Украина перенесла войну на территорию России, но Путина это не волнует, – FP

Удары по нефтеперерабатывающим заводам уже привели к дефициту топлива по всей России, однако эксперты не ожидают, что экономические трудности приведут к краху режима.

Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре все сильнее сказываются на жизни внутри РФ. Дефицит топлива, многочасовые очереди на АЗС и стремительный рост цен уже охватили большинство российских регионов. В то же время аналитики считают, что эти проблемы вряд ли станут политической угрозой для режима Владимира Путина, пишет Foreign Policy.

По данным издания Meduza, проанализировавшего более 65 тысяч биржевых сделок, с января по июнь объемы торгов бензином и дизельным топливом в России сократились на 47%, тогда как средняя цена выросла на 46%.

К началу июля сообщения о дефиците топлива, его нормировании или ограничении продаж поступали почти из всех регионов страны. Особенно остро ситуация сказалась на сельском хозяйстве, где нехватка дизеля ставит под угрозу сбор урожая.

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Отдельной проблемой стал оккупированный Крым. Из-за атак украинских дронов на топливные танкеры бензин там подорожал до 197 рублей за литр, а в отдельных случаях – до 450 рублей.

Путин признал проблему, но преуменьшил ее

Президент РФ впервые публично признал наличие очередей на автозаправках, однако заявил, что ситуация является "некритической".

При этом Кремль объясняет кризис не собственной войной против Украины, а украинской "информационной кампанией", которая якобы призвана посеять панику среди россиян.

Единственным практическим решением, предложенным российскими властями, стало возобновление производства бензина стандарта Евро-3, который содержит значительно больше серы и может повредить современные автомобильные двигатели.

Россияне возмущены, но не протестуют

Аналитики отмечают, что, несмотря на очевидное недовольство, большинство россиян не связывают кризис напрямую с войной или не готовы обвинять Кремль.

Показательной стала история жителя Читы, который провел 39 часов в очереди за топливом. Несмотря на это он заявил журналистам, что Россия ведет себя по отношению к Украине "слишком мягко" и должна "начать действовать серьезно", то есть еще больше усилить войну.

Аналитик Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн отмечает, что общественное недовольство существует, но оно не угрожает власти:

"Гнев рядовых россиян по поводу топливного кризиса яростный, но не взрывоопасный".

Кремль перекладывает ответственность

Вместо объяснения причин дефицита российские власти ищут виновных среди нефтяных компаний, независимых операторов АЗС и даже самих граждан, которых обвиняют в "панических закупках".

В то же время россияне все чаще объединяются не для протестов, а для взаимопомощи. В мессенджерах они создают чаты и карты работающих заправок, используя кодовые слова вроде "золото" или "платина" вместо слова "бензин", чтобы обходить цензурные фильтры.

Авторы анализа отмечают, что украинская стратегия ударов по нефтеперерабатывающей отрасли работает – она постепенно подрывает способность России обеспечивать собственную армию топливом и вести войну.

В то же время ожидания, что экономические трудности автоматически приведут к массовым антивоенным протестам или заставят Кремль изменить курс, пока не подтверждаются. Как отмечают аналитики, российская система власти остается достаточно устойчивой, чтобы превращать общественное недовольство в адаптацию к новым проблемам, а не в политическое сопротивление.

Удары по России дают результат – главные новости

Как сообщал УНИАН, украинские беспилотники средней дальности все заметнее влияют на ситуацию на фронте, нанося удары по российским логистическим маршрутам и затрудняя снабжение войск. В то же время аналитики считают, что даже массовое применение таких дронов вряд ли само по себе позволит Украине вернуть оккупированные территории.

Дроны превратили Украину в супердержаву. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен признала, что Украина сейчас производит оружие "быстрее и дешевле", чем где-либо еще в Европе.

По данным СМИ, война между Ираном и США, приведшая к резкому росту мировых цен на нефть, временно принесла России более 13 млрд евро дополнительных доходов. Однако экономический эффект от нефтяного бума в значительной степени нивелировали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к дефициту топлива, ускорению инфляции и росту бюджетного дефицита.

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