Стандарты НАТО и спасение жизней на фронте: в Раде создали объединение по тактической медицине

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Украинская тактическая медицина: производство, стандарты, развитие".

Об этом сообщил народный депутат Украины Константин Бондарев, избранный председателем данного депутатского объединения.

Нардеп рассказал, что идея создания межфракционного депутатского объединения возникла в связи с тем, что сфера украинской тактической медицины остро нуждается в парламентской поддержке.

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"Мы сделали важный шаг для укрепления обороноспособности Украины и спасения жизней наших защитников. И именно сейчас это невероятно важно. Сфера украинской тактической медицины нуждается не только в государственной, но и в парламентской поддержке. Речь идет и о реагировании на вызовы войны, и о системном формировании подходов: от стандартов и подготовки до обеспечения и внедрения современного опыта, наработанного в реальных боевых условиях", – рассказал Константин Бондарев.

Он отметил, что за годы полномасштабной войны украинская тактическая медицина накопила уникальный опыт спасения жизней в боевых условиях. И обратил внимание, что украинский опыт изучают страны-партнеры, а наработки военных медиков стали предметом внимания в рамках сотрудничества с НАТО.

В то же время отрасль сталкивается с рядом системных проблем, требующих законодательного урегулирования: согласование стандартов подготовки и оснащения, совершенствование нормативной базы, поддержка отечественного производства, а также гармонизация украинской системы военной медицины со стандартами НАТО.

Бондарев также уточнил, что среди приоритетов объединения – консолидация экспертизы специалистов отрасли и носителей боевого опыта, выработка законодательных решений, внедрение украинского опыта и протоколов в стандарты НАТО, а также налаживание обмена опытом, полученным в реальных боевых условиях. Над всеми этими направлениями будет работать вновь созданное межфракционное депутатское объединение "Украинская тактическая медицина: производство, стандарты, развитие".

"Впереди – большая работа по консолидации экспертных знаний, выработке решений и совершенствованию законодательной базы. Наша задача – помочь построить эффективную, современную и согласованную систему, которая будет соответствовать лучшим международным практикам и в то же время учитывать украинский опыт. Мы работаем над тем, чтобы эти изменения были не декларативными, а ощутимыми для тех, кто ежедневно защищает страну и спасает жизни на фронте", – отметил народный депутат.

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