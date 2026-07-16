Вышел трейлер байопика о съемках 'Рокки': кто сыграл Сталлоне

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2026 года.

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила трейлер биографической драмы I Play Rocky, известной под локализованными названиями "Я играю Рокки" или "Рокки – это я".

Лента рассказывает о начале съемок первого фильма культовой спортивной франшизы "Рокки" 1967 года, уделяя особое внимание процессу подготовки к роли малоизвестного на тот момент актера Сильвестра Сталлоне, который также выступил сценаристом и постановщиком боевой хореографии в фильме, поставив на карту все ради этой работы.

Роль Сталлоне досталась американскому актеру Энтони Иполито, наиболее известному по фильму "Пурпурные сердца" и сериалу "Великая армия".

Видео дня

Также в картине снялись Мэтт Диллон ("Аптечный ковбой", "Дикость", "Дом, который построил Джек") в роли отца Сталлоне, Анна-София Робб ("Чарли и шоколадная фабрика", сериал "Дневники Кэрри") в роли жены актера Саши Зак, Тоби Кеббелл ("Конг: Остров Черепа", сериал "Дом с прислугой") в роли продюсера Роберта Чартоффа и Стефан Джеймс ("21 мост", "Машина войны") в роли актера Карла Везерса, сыгравшего Аполло Крида в "Рокки".

Режиссером картины выступил Питер Фаррелли ("Тупой и еще тупее", "Кое-что о Мэри", "Я, снова я и Ирен", "Девушка из моих кошмаров", "Зеленая книга").

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: