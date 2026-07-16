Избавиться от клейких следов на любой поверхности можно с помощью народных средств.

Скотч был изобретен для упрощения быта, но также может принести большую головную боль. После его удаления на поверхности остается липкий след, который портит внешний вид вещи. Особенно досадно, когда остатки клея остаются на подарках или дорогой мебели. К счастью, умельцы уже придумали, как отмыть следы от скотча с минимальными усилиями.

Как убрать засохший скотч от стекла

Многие украинцы клеят скотч на окно для утепления рамы или защиты стекла от ударной волны. Когда приходит время его снимать, на поверхности остаются некрасивые липкие полосы.

Для очищения оконных рам отлично подходит подсолнечное масло. В отличие от воды, оно глубоко проникает в остатки клея, растворяя их изнутри. Вот как отмыть следы от скотча на стекле: перелейте масло в пульверизатор и обильно обрызгайте нужный участок. Подождите 15 минут. Затем протрите стекло мягкой губкой, убирая клейкие частички. Само масло из окна можно смыть средством для стекол или мыльным раствором.

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Что хорошо убирает скотч из магазинных средств

Ученые также много думали о том, чем убрать следы от скотча с мебели. Так были разработаны специальные средства для подобных целей. Это спреи для удаления скотча, что продаются в магазинах хозяйственных товаров.

В состав таких препаратов входят органические растворители, такие изопропанол, поверхностно-активные вещества, цитрусовые экстракты. Они расщепляют структуру клея и превращают его в однородную гелевую массу, что легко убирается салфеткой. Если вы часто задаетесь вопросом, чем лучше всего снять остатки скотча, то такое средство точно пригодится в доме.

Растворители скотча обычно применяют так: наносят на клейкое пятно, оставляют на 5 минут и удаляют остатки салфеткой. Производители советуют сначала протестировать средство на незаметном участке, поскольку оно может повредить материал.

Чем удалить клей от скотча из народных методов

Если под рукой нет профессиональных препаратов, убрать клейкий след можно и народными способами. В домашних условиях скотч отлично удаляется ацетоном, который есть в любой косметичке. Смочите ватный диск в средстве для снятия лака, потрите пятно и подождите 5 секунд. За это время остатки скотча легко растворятся.

Будьте осторожны: ацетон считается агрессивным растворителем и подходит не для всех материалов. Сначала протестируйте его на незаметном участке предмета. Но в удалении скотча ему нет равных.

На пластиковых и деревянных поверхностях ацетон не применяют. Лучший вариант, чем удалить клей от скотча с пластика и древесины - это медицинский спирт. Если его под рукой нет, подойдет нашатырь или водка. Загрязненный участок потрите ватой со спиртом и подождите 5 минут.

Если загрязнение очень стойкое и плохо поддается, растворить его поможет фен. Перед тем, как убрать липкий след от скотча, подуйте на него теплым воздухом, а затем очистите одним из перечисленных выше способов. Не грейте стекло - оно может треснуть.

И последний совет - клейкий след желательно очистить как можно быстрее, пока он ещё свежий. Когда остатки затвердеют, найти, чем убрать следы от скотча, будет гораздо труднее.

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