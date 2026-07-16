Foreign Policy: Украинские дроны уже изменили ход войны, но есть одна проблема

Новые беспилотники наносят все более серьезный удар по логистике России, однако эксперты сомневаются, что одних дронов хватит для масштабного контрнаступления.

Украинские беспилотники средней дальности все более ощутимо влияют на ситуацию на фронте, нанося удары по российским логистическим маршрутам и затрудняя снабжение войск. В то же время аналитики считают, что даже массовое применение таких дронов вряд ли само по себе позволит Украине вернуть оккупированные территории, пишет Foreign Policy.

По данным издания, украинские беспилотники все чаще атакуют транспортные маршруты далеко за линией фронта. В результате дороги, которые ранее считались безопасными для российской армии, стали опасными для передвижения военной техники и грузовиков с боеприпасами, топливом и продовольствием.

Украина планирует значительно нарастить производство таких беспилотников – до 100 тысяч единиц в год, а также расширить их использование среди большего числа воинских подразделений.

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По мнению научного сотрудника британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Ника Рейнольдса, новые дроны фактически заняли нишу дальнобойного вооружения:

"Во многих аспектах беспилотники средней дальности заполняют пробел, оставленный такими системами, как HIMARS".

Аналитики также обращают внимание на то, что российская армия постепенно теряет качество личного состава. Если финансовые выплаты еще позволяют Кремлю пополнять войска, то найти достаточное количество подготовленных операторов беспилотников становится все сложнее.

Однако, несмотря на успехи украинских ударов по логистике, на отдельных участках фронта российские войска не снижают интенсивность наступательных действий.

Почему одних дронов может быть недостаточно

Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков подчеркивает, что главная задача беспилотников сейчас – не наступление, а стабилизация ситуации:

"Первая цель – остановить ухудшение ситуации, и только потом мы можем думать о чем-то более амбициозном".

По словам эксперта, у Украины по-прежнему есть серьезные кадровые проблемы. Для масштабных наступательных операций нужны хорошо подготовленные штурмовые подразделения, которых сейчас не хватает.

Кроме того, даже эффективные удары по логистике не решают другую проблему – большое количество хорошо замаскированных российских операторов FPV-дронов, способных останавливать продвижение украинских войск.

Рейнольдс отмечает, что обнаруживать такие позиции чрезвычайно сложно.

"Они очень, очень хорошо замаскированы. Их можно идентифицировать, но это сложно и занимает много времени", – сказал эксперт.

Могут ли дроны сами изменить ход войны

Несмотря на осторожные оценки, Белесков не исключает, что массовое применение беспилотников способно серьезно ослабить российскую оборону. По его словам, все зависит от масштаба и координации ударов:

"Открытый вопрос, можно ли только с помощью кампании беспилотников средней дальности вернуть обширные оккупированные территории. Мы проводим беспрецедентный эксперимент в военной истории".

Он пояснил, что для такого сценария потребуются тысячи одновременных ударов по маршрутам снабжения, складам боеприпасов и топливным базам.

"Речь идет о количестве экипажей, которые у нас есть, о разведке и об одновременности", – добавил Белесков.

Дальнобойные дроны уже влияют не только на фронт

Украинские дальнобойные беспилотники все чаще атакуют энергетическую инфраструктуру России и логистику в оккупированном Крыму. По мнению старшего научного сотрудника Института Хадсона Джана Касапоглу, это вынуждает Россию перебрасывать системы противовоздушной обороны с фронта для защиты собственной территории.

Помимо военного эффекта, успехи украинских беспилотников имеют и политическое значение. Как отмечает Foreign Policy, именно эффективность новой тактики помогает Украине сохранять поддержку западных союзников, которые продолжают поставлять оружие и средства ПВО.

Кампания дроновых ударов – последние новости

Как сообщал УНИАН, война между Ираном и США, приведшая к резкому росту мировых цен на нефть, временно принесла России более 13 млрд евро дополнительных доходов. Однако экономический эффект от нефтяного бума в значительной степени нивелировали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые вызвали дефицит топлива, ускорение инфляции и рост бюджетного дефицита.

The Atlantic пишет, что дроны превратили Украину в супердержаву. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен признала, что Украина сейчас производит оружие "быстрее и дешевле", чем где-либо еще в Европе.

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